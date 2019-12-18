兒違規70次考駕照才知罰款35萬　單親爸陪上53堂道安講習嚇傻

記者黃翊婷／新北報導

目前仍在就學的劉姓少年因為無照騎車等因素被開罰70次，不僅要繳35萬元的罰款，父親還得陪同上53堂道安講習課。劉父考量到上課需要請假，可能會失去工作，於是向新北地院提出行政訴訟，希望撤銷原本的交通裁決，但日前還是被法官駁回。

▲劉父直到兒子要考駕照才知道事情的嚴重性。圖為台北市首座機車考照練習場地。（示意圖／北市交通局提供，與本案無關）

劉父在判決書中主張，兒子目前還是學生，是由自己獨力撫養長大，沒想到孩子在18歲時犯下70件交通違規事件，其中53件是無照駕駛，「小孩無照駕駛是違規行為，我教子無方，當然有責任，孩子也知道錯了，因為當時前妻有病況，所以小孩都是我在照顧，等到要考駕照時，我才知道被罰了這麼多罰款，還要家長陪同參加53堂道安講習課程。」

劉父無奈地說，如果要陪同兒子上課就得請假，這樣可能會失去工作，加上還要繳納大約35萬元的罰款，負擔非常沉重，如果沒有工作，根本沒辦法分期還款以及負起往後養育孩子的責任，希望法官能看在孩子知錯的份上，將講習課縮減至10堂，達到警示及教化的功能就好，給他們父子倆一次機會，「我已經快60歲了，懇請（法官）讓我好好工作賺錢，還清罰款。」

▲劉姓少年無照騎車遭開罰53次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

雖然劉父的處境令人同情，但新北地院法官認為，依據《道路交通管理處罰條例》第21條第3項的規定，關於參加道路交通安全講習的處分，是依法必須為之的羈束處分，被告並無裁量的權限。

法官接著表示，縱使講習課會對劉父的工作、生計造成影響，但上述法條的立法意旨，就是要促進未成年人的法定代理人善盡管理之責，以保障其他用路人的安全，基於維護交通安全的重要公益，劉姓父子受到的處分並未違反比例原則，於法難以採取對他們較為有利的斟酌，最後仍裁定駁回告訴，父子倆同時還得支付200元的訴訟費用。