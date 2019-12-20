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124億「地下匯兌案」帳本揭密！26億大戶身分曝光　檢警追查

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▲▼台商夫妻2年洗錢80億。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲台商夫妻2年洗錢80億。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

嘉義地檢署日前偵辦吳姓台商夫妻涉嫌地下匯兌124億案，檢調查出該犯罪集團，涉嫌利用名車、高鐵由台北運載數十億洗錢資金藏匿於嘉義大埔等地，19日以違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法起訴吳嫌等7人，另通緝共犯主嫌黃文鴻。

檢察官陳靜慧今年8月指揮台南市調查站，破獲吳承霖、黃文鴻等家族成員及其下線，涉嫌經營兩岸地下匯兌，以大陸地區金融機構帳戶（含網路銀行帳號、密碼、銀聯卡、U盾或行動電話SIM卡）作為洗錢帳號，並以新臺幣1萬5千元至人民幣1萬5千元不等的代價，指示孫、劉兩下線收購大陸地區金融機構帳戶，由彭嫌負責轉帳則作為犯罪集團國內外匯兌用，自2017年至今共洗錢124億。

該犯罪集團2017年12月至今年8月案發，2年間匯兌金額達124億89萬512元，主嫌吳承霖及妻子陳玟叡、共犯主謀黃文鴻及其胞妹等人，更利用開車或搭高鐵運送33億多現金往返台北、嘉義，當中2億3999萬現金藏放在吳嫌王姓岳母的住處，檢方也依法沒收不法所得。

根據《自由時報》報導，檢方從扣案帳簿中發現，自2017年12月起，到今年8月中旬，收入、支出新台幣兌換外幣金額，單筆最多的有6.8億元，是1名田姓客戶兌換，手機有紀錄的累計金額，最大筆達26億元，為化名「阿化」兌換。

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