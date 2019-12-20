整顆帆立貝塞爆飯糰不用45元？部落客推「秘密武器」在家做出 CP 值爆表美味

▲整顆帆立貝塞爆飯糰實在太邪惡啦！（圖／翻攝自Youtuber 乾杯與小菜的日常）

消費中心／綜合報導

不久前在「ETtoday好朋友放閃音樂節」舉辦的DIY手作課程，特別邀請廚藝達人布魯媽媽教大家做CP值爆棚的三角飯糰。當天課程每場都預約爆滿，可見製作簡單、營養滿分的三角飯糰超級擄獲眾人的心，過程中大小朋友不只玩得開心，看到自己努力的成果變成美味的餐點，更為小朋友建立起滿滿成就與幸福感。

想準備好吃營養的點心，不一定要具備一手好廚藝！現在多虧市面上各種簡易烘焙工具與可愛模具，讓準備野餐料理、日常點心變得更EZ。不過，最近有許多媽媽部落客和省錢達人發現，過去想做三角飯糰總是要分開買模具、海苔與食材，做好的飯糰直接包覆海苔，等到孩子放電完要補充熱量的時候，早就失去酥脆口感，難免美中不足。

但其實手作輕食界早就盛傳一項秘密武器，那就是「元本山DIY三角飯糰海苔」！整組商品包括飯糰模具、3色包裝紙和可愛貼紙，以及高品質的酥脆海苔，大人小孩隨時想吃就能DIY，最棒的是此款DIY飯糰海苔就如同超商的三角飯糰，吃的時候再三步驟拆封，讓海苔保持酥脆美味，不會因為接觸到米而受潮影響口感。

▲美麗媽媽Joy喜歡帶著小朋友做料理，利用「DIY三角飯糰海苔」組合簡單指點後，就能讓小孩乖乖坐著、動手做好一顆顆好吃飯糰。（圖／擷取自「我是Joy，我在enjoy」部落格）

擁有一對可愛雙胞胎女兒的美麗媽媽Joy，習慣幫小寶貝親手準備健康營養早餐，但有時候難免idea用光，這時可以簡單準備、快速完成的三角飯糰，不只能迅速完成，更是小朋友的最愛。Joy習慣準備好包的食材，像是玉米粒、皮蛋、肉鬆、小黃瓜絲等，有時也會創意加上紫蘇梅、香腸片、堅果。挑個假日陪孩子一起做，最能拉近彼此間的親密距離，尤其現在外頭的體驗課程動輒上千，自己在家做三角飯糰不只經濟實惠，食材的準備過程更是讓人放心。

▲元本山附贈的模具一點也不馬虎，Joy大讚設計上還有做一個內推設計，讓小朋友輕輕一壓就可以幫三角飯糰脫模。（圖／擷取自「我是Joy，我在enjoy」部落格）

因為「元本山」而對三角飯糰上癮的還有「Vicky媽媽的遊樂園」的Vicky。她不只把「DIY三角飯糰海苔」組合奉為「一包就能搞定三餐」的神器，她也意外發現不同顏色、貼紙的設計，可以拿來「做記號」，例如孩子偏愛紅色，只要用紅色包裝包好的三角飯糰，就是孩子的作品，一次準備多種口味，也方便用顏色分辨。顧及飲食健康的Vicky，不時也會在飯糰米飯中加入紅藜、薑黃甚至蝶豆花，增添額外營養的同時，拍起照來更是搶眼好看。

▲添加薑黃、蝶豆花的飯糰，簡直就像網美咖啡店會端出的日式小食，好吃好拍，CP值爆表。（圖／擷取自「Vicky媽媽的遊樂園」部落格）

如今不管吃的用的，大家都強調CP值，每個人都說自己的東西CP值超高，到底有影沒影？現在真的有部落客比較「市售三角飯糰」和「自製三角飯糰」給大家看！省錢達人張偉明在部落客表示，自己有時來不及用餐，就會跑進超商買三角飯糰，但每次省錢魂都會跑出來想說，這些花費累積起來也是一筆大錢。

近來他無意間發現，元本山竟然有賣「DIY三角飯糰海苔」組合，「重點是超級平價，還附送DIY三角飯糰模型，一般超市都買得到，連模型盒的錢都可以省下來了。」利用元本山組合自製三角飯糰後，他計算若是買到特價下殺99元的DIY組合包，內有15片海苔等於每片6.6元，自己準備的內餡小黃瓜和肉鬆大約4元，壽司飯大約3元，其他調味品算1.4元，全部加起來約15元。和大約落在30～38元之間的超商飯糰比，自己做絕對可以省下一半以上的費用。

▲四種三角飯糰DIY 超高CP完勝超商飯糰 超豪華飯糰19元起 就是要這樣包。（翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）



YouTuber夫妻檔「乾杯與小菜的日常」也拍了他們利用「DIY三角飯糰海苔」組合自製飯糰的影片，只見他們準備的食材有薑燒牛肉、照燒雞腿排、炸蝦，甚至把一整顆香煎帆立貝包進飯糰裡，料想加多少就放多少，超級浮誇，但算起來一顆飯糰的食材費最多也只要42元，CP值完全爆表無極限啊！



果然在家自製三角飯糰才是真正的俗擱大碗！利用「元本山」特別推出的「DIY三角飯糰海苔」組合，幫美味營養的食材做最高CP值發揮，讓大小朋友做得開心、吃得超滿意。