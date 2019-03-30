　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

好朋友野餐日「海苔三角飯糰」攤位夯爆！許維芳親手DIY：每個口味都喜歡

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2019好朋友野餐日,元本山。（圖／記者李毓康攝）

▲「元本山」攤位推出現做三角飯糰活動，讓小朋友DIY直接帶著吃。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐恩樂／台北報導

「ETtoday好朋友野餐日」今（30）日在大直美堤河濱公園熱鬧登場，溫暖舒服的天氣吸引許多民眾來同樂。每次踏青郊遊，想動手自備簡單的輕食餐點，無奈廚藝不精湛，常常搞得亂七八糟！ETtoday每年舉辦的野餐日提供大家吃吃喝喝，這次「元本山」現場攤位，民眾掃描聯華食品的QRcode可以免費兌換MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔新口味，親手現做三角飯糰的課程同樣夯爆，許多大小朋友排隊體驗DIY，直呼：「好好玩！」簡單5步驟就能免費帶著吃。

▲▼2019好朋友野餐日,元本山業配,許維芳。（圖／記者李毓康攝）

▲聲林之王的人氣選手許維芳，下午也到攤位捧場試吃並體驗手作飯糰！

▲▼2019好朋友野餐日,元本山。（圖／記者李毓康攝）

每次帶小朋友到山上露營或野餐，爸爸媽媽想大顯神手準備點心，卻苦思許久不知道從何開始嗎？其實，「三角海苔飯糰」滿滿營養美味，甜甜鹹鹹的味道又有飽足感，拿在手上吃方便快速，沒有任何一位小孩能夠抵擋，每包「DIY三角飯糰海苔促銷商包」裡面附贈飯糰模具、包裝紙和可愛貼紙，在備餐的時刻事半功倍，只要先把熟飯拌入海苔、鮭魚粉，接著用模具壓出三角型，最後放進海苔貼包裝紙，折成形狀貼上貼紙，短短5分鐘就大功告成。

聲林之王的人氣選手許維芳，下午也到攤位捧場試吃並體驗手作飯糰！她試吃MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔，表示特別喜歡柚香口味，每次和朋友出遊較常準備三明治、水果等，如今學了包飯糰又增加一項輕食絕活，往後野餐不用絞盡腦汁想新花招，變化飯糰口味就能讓大家吃得心滿意足。

▲▼2019好朋友野餐日,元本山業配,許維芳。（圖／記者李毓康攝）

▲新推出的MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔，主打檸檬玫瑰鹽與柚香兩款新新口味。

▲▼2019好朋友野餐日,元本山。（圖／記者李毓康攝）

▲「元本山」攤位讓民眾掃描聯華食品的安心履歷QRcode，就能免費兌換MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔新口味。

元本山海苔主打豐富的高膳食纖維，近期全新推出的MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔，主打檸檬玫瑰鹽與柚香兩款新口味，薄脆香酥的口感，淡淡的鹽味非常適合當作解饞零嘴。元本山表示，別看海苔輕薄短小，每100g的海苔膳食纖維是高麗菜的16倍、小白菜的12倍、菠菜的10倍，極具健康價值。

手作點心特別注重衛生，要是產品溯源不健全，也無放讓全家人吃得健康。對此，元本山的海苔包裝皆有安心履歷QRcode，從採購、篩洗、製程到包裝，每個細節讓消費者看得見。3月30日（六）的野餐日，民眾只要掃描元本山安心履歷QRcode，輸入有效日期並出示畫面，就能獲贈MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔新口味一份，使得攤位夯到人潮不間斷，這種海苔除了單單品嚐，也能適合做小口飯捲，不必多加調味，肚子餓了，熱呼呼的米飯一包就是道地可口的韓式平民料理。

▲▼2019好朋友野餐日,元本山。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
4萬人擠爆好朋友野餐日！線上直播超過300萬人次嗨翻

關鍵字：元本山,海苔飯糰,飯糰,許維芳

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

喝氣泡水補充膳食纖維　嚐鮮搶試飲短短1小時送出200瓶

4萬人擠爆好朋友野餐日！線上直播超過300萬人次嗨翻

好朋友野餐日「海苔三角飯糰」攤位夯爆！許維芳親手DIY：每個口味都喜歡

免費野餐DIY報名！網友最愛「印尼神級炒麵」新款珍饌系列爆夯

好聽好吃好逛又好玩！「2019好朋友野餐日」嗨翻人潮擠爆

喝氣泡水補充膳食纖維　嚐鮮搶試飲短短1小時送出200瓶

寶礦力、王老吉暢快爽喝！「好朋友野餐日」人潮擠爆嗨翻

好朋友野餐日讓女孩美美der！3大攤位「好拍更好拿」限定好禮美力助攻

好康免費大放送拿到手軟　東森3大攤位野餐日人氣爆棚

身暢飲，心暢癮，野餐就是要喝這款氣泡飲！

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

4萬人擠爆好朋友野餐日！線上直播超過300萬人次嗨翻

好朋友野餐日「海苔三角飯糰」攤位夯爆！許維芳親手DIY：每個口味都喜歡

免費野餐DIY報名！網友最愛「印尼神級炒麵」新款珍饌系列爆夯

好聽好吃好逛又好玩！「2019好朋友野餐日」嗨翻人潮擠爆

喝氣泡水補充膳食纖維　嚐鮮搶試飲短短1小時送出200瓶

寶礦力、王老吉暢快爽喝！「好朋友野餐日」人潮擠爆嗨翻

好朋友野餐日讓女孩美美der！3大攤位「好拍更好拿」限定好禮美力助攻

好康免費大放送拿到手軟　東森3大攤位野餐日人氣爆棚

身暢飲，心暢癮，野餐就是要喝這款氣泡飲！

名人私心愛牌House of Holland　蛇紋馬丁靴、標語上衣、顏色套裝打造最潮英式街頭風

4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣40萬」4年學費全賺到　網跪：智商輾壓

日職／王柏融敲首安5支1　火腿鏖戰12局和局

冰島「鑽石沙灘」超美　半透明冰石散落黑沙灘！

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！　小資女也能無痛入手

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

不斷更新／索沙展現強大壓制力　5局結束富邦7：0兄弟

Gail唱兩首「全新中文歌」　野餐日瞬間變個人演唱會

汪瘦到凸出兩排骨…深怕餓肚15秒完食　主人辯：牠太胖了要減肥

4年首辦萌寵市集塞爆！　野餐日毛孩「有吃又能健檢」笑開懷

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

「謎樣雪糕」網一吃驚：珍珠Ｑ到..

肯德基「花生熔岩雞腿堡」網激推

超商土司經典口味霸氣歸隊！

星巴克「限時4小時」買一送一！

博客來上架賣22世紀5大革命性..

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

這家全聯「業績爆棚」冠全台！

屈臣氏50大剁手品牌任選買2送..

郭雪芙手搖飲料討宋米秦歡心！

888元「燕窩禮盒」開賣　網友..

小7獨賣伊藤久右衛門抹茶拿鐵！

金城武代言御茶園　329廣告大..

好康大放送　東森購物野餐日人氣..

更多熱門

相關新聞

才說五個字「我叫許維芳」要哭了

大型歌唱選秀節目《聲林之王》第一季雖然已結束，不過許多選手們仍積極在為演藝之路打拚。最新一集《放聲週記》中，眾選手們一同上「正音班」，第一道考驗就是要自我介紹，沒想到許維芳才說了「我叫許維芳」就瞬間說不出話，差點當場潰堤，害羞地說：「我很容易受情緒影響，會想要哭。」讓眾人嚇到。

許維芳人群恐懼　金屬樂找回勇敢

野餐日搶早鳥禮

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

元本山卡通明星海苔禮盒　好吃又好玩

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

梧桐妹：真的有點不舒服

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面