好朋友野餐日「海苔三角飯糰」攤位夯爆！許維芳親手DIY：每個口味都喜歡





▲「元本山」攤位推出現做三角飯糰活動，讓小朋友DIY直接帶著吃。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者徐恩樂／台北報導



「ETtoday好朋友野餐日」今（30）日在大直美堤河濱公園熱鬧登場，溫暖舒服的天氣吸引許多民眾來同樂。每次踏青郊遊，想動手自備簡單的輕食餐點，無奈廚藝不精湛，常常搞得亂七八糟！ETtoday每年舉辦的野餐日提供大家吃吃喝喝，這次「元本山」現場攤位，民眾掃描聯華食品的QRcode可以免費兌換MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔新口味，親手現做三角飯糰的課程同樣夯爆，許多大小朋友排隊體驗DIY，直呼：「好好玩！」簡單5步驟就能免費帶著吃。





▲聲林之王的人氣選手許維芳，下午也到攤位捧場試吃並體驗手作飯糰！

每次帶小朋友到山上露營或野餐，爸爸媽媽想大顯神手準備點心，卻苦思許久不知道從何開始嗎？其實，「三角海苔飯糰」滿滿營養美味，甜甜鹹鹹的味道又有飽足感，拿在手上吃方便快速，沒有任何一位小孩能夠抵擋，每包「DIY三角飯糰海苔促銷商包」裡面附贈飯糰模具、包裝紙和可愛貼紙，在備餐的時刻事半功倍，只要先把熟飯拌入海苔、鮭魚粉，接著用模具壓出三角型，最後放進海苔貼包裝紙，折成形狀貼上貼紙，短短5分鐘就大功告成。

聲林之王的人氣選手許維芳，下午也到攤位捧場試吃並體驗手作飯糰！她試吃MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔，表示特別喜歡柚香口味，每次和朋友出遊較常準備三明治、水果等，如今學了包飯糰又增加一項輕食絕活，往後野餐不用絞盡腦汁想新花招，變化飯糰口味就能讓大家吃得心滿意足。





▲新推出的MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔，主打檸檬玫瑰鹽與柚香兩款新新口味。

▲「元本山」攤位讓民眾掃描聯華食品的安心履歷QRcode，就能免費兌換MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔新口味。

元本山海苔主打豐富的高膳食纖維，近期全新推出的MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔，主打檸檬玫瑰鹽與柚香兩款新口味，薄脆香酥的口感，淡淡的鹽味非常適合當作解饞零嘴。元本山表示，別看海苔輕薄短小，每100g的海苔膳食纖維是高麗菜的16倍、小白菜的12倍、菠菜的10倍，極具健康價值。



手作點心特別注重衛生，要是產品溯源不健全，也無放讓全家人吃得健康。對此，元本山的海苔包裝皆有安心履歷QRcode，從採購、篩洗、製程到包裝，每個細節讓消費者看得見。3月30日（六）的野餐日，民眾只要掃描元本山安心履歷QRcode，輸入有效日期並出示畫面，就能獲贈MOTOMOTOYAMA朝鮮海苔新口味一份，使得攤位夯到人潮不間斷，這種海苔除了單單品嚐，也能適合做小口飯捲，不必多加調味，肚子餓了，熱呼呼的米飯一包就是道地可口的韓式平民料理。