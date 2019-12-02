通包妳的歐膩氣場！「HER和她」多款爆品優惠上架　打造一天24hrs時尚態度

▲「HER和她」一次囊括多款韓國時尚爆品，加上誘人折扣，就連韓妞都想跨海下手。

消費中心／綜合報導

時尚是一種生活態度，現代女生不只在出門時，以精緻底妝、絕美彩妝展現強大時尚氣場，回到家後，更不能回到過去魚干女、睡衣一換就躺下的時代！再完美的妝容，最後都要以強大的卸妝產品好好做個ending。私密的居家空間更不能抱以隨便態度，就算偶爾沒時間整理乾淨，也要用聞起來舒心的香氛，簡單打造時尚臥居。睡前肚子咕嚕叫，為了明早的腸胃健康，當然不能任意放肆，這時家裡若有準備美味飽足的小食，就用簡易的輕食尚滿足自己貪嘴的心。

專屬女性的時尚購物平台「HER和她」，不只擁有基本開架和頂級專櫃品項，以上這些維持一整天時尚強度的單品，現在也能在這裡一次買齊！

保養時尚

Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜

幫疲累的肌膚「卸乾淨」，是每日保養的重點步驟！以溫和卸妝、保濕不緊繃的使用體驗，在PTT、Dcard人氣持續不墜的Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜，在韓國是由「少女時代」的太妍代言，但爆紅的原因還是在於它的卸淨力。許多女孩的卸妝痛點在於，卸得清爽時怕卸不乾淨，卸得完整時又怕肌膚缺水緊繃，但含有保濕精華的卸凝霜，許多網友使用後都表示，輕輕搓揉就可以卸除臉上的彩妝與累積一整天的髒污，就連難卸除的防水性彩妝、唇、眼妝也能輕鬆卸除，溫和保濕的質地，敏感肌女孩也一定要把握時間把貨囤起來。

▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜（經典款，限定大容量180ml），原價990元，特價688元。

innisfree超級火山泥毛孔潔淨面膜

主打自然概念的韓國品牌innisfree，早就是台灣網友心中前幾名的韓系保養美妝品牌，其中能夠救急的「面膜」品項，更是女孩們齊推的高CP品項。除了經典的綠茶系列，想要跟深層的油脂、角質或髒污說掰掰，就把擁有好塗抹質地的「超級火山泥毛孔潔淨面膜」輕敷臉上，洗掉以後，幫肌膚找回清透柔嫩感。

▲innisfree 超級火山泥毛孔潔淨面膜（100ml），原價500元，特價385元。



居家時尚

cocodor經典室內擴香瓶

親民的開架價格，俐落造型卻擁有頂級專櫃fu的「cocodor」，可說是最近在鄉民間口耳相傳的爆紅品項！讓人一對到眼就無法移開的時尚光芒，就連平常沒使用擴香習慣的女孩，也都忍不住入坑，幫單調的居家空間點綴宛如精品旅館的輕奢品味。「HER和她」共有白麝香、玫瑰香水、四月花香和白茉莉4款香氛氣息，幫歐膩們輕鬆延續從外返家的時尚氣場！

▲cocodor經典室內擴香瓶（白茉莉），原價350元，特價225元。另有四月花香、白麝香、玫瑰香水。



時尚小食

Belly Bully水果口味低卡飽足感蒟蒻

所謂的時尚態度，其實也體現在飲食上。但時尚的飲食概念並不是要女孩違反生理，在肚子餓的時候硬是不吃，而是可以聰明選擇低卡又飽足的小食，滿足想吃甜點的饞嘴念頭！從韓國紅到台灣的「Belly Bully」是備受韓妞歡迎的輕食尚選擇，共有葡萄、葡萄柚、青蘋果3種甜蜜滋味的水果蒟蒻，給女孩身心靈剛剛好的飽足和療癒。

▲Belly Bully水果口味低卡飽足感蒟蒻-葡萄柚（5包，150ml／包），原價449元，特價325元。另有葡萄、青蘋果。

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