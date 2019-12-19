台南市900台空品微感器　台南資訊月展露環保效益

▲台南資訊月在南紡世貿展覽中心開跑，環保署展出可鋪天蓋地的環境治理新利器。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南資訊月19日起在南紡世貿展覽中心開跑，環保署展出可鋪天蓋地的環境治理新利器，其中台南市已完成布建900台微感器，建置在各大工業區及周圍關鍵點，配合環保署Air空氣網輔助分析污染熱區、智慧稽查功能，達到縮小稽查範圍、並提升現場稽查效率的效益。

台南市環保局陳幸芬副局長與環保署監資處王嶽斌副處長一同開幕啟動「2019資訊月-智慧聯網、環境新願景」，搭配本屆資訊月主題「解密未來」一同體驗｢網美空氣｣、｢嶼水相聯｣、｢你噪我、我照你｣及｢環保APP｣等四大主題區。其中｢網美空氣｣主題區，展出環保署與各縣市共同布建的「空氣品質感測物聯網」及其查詢平台「空氣網」。

市長黃偉哲表示，台南資訊月從19日展出至12月23日止，除了中科院、經濟部等中央部會參展外，環保署展攤有許多豐富的好康活動，包含環境教育有獎問答及環保集點App贈綠點等，歡迎民眾前來前參觀，一起體驗環保智慧科技，一同守護台灣。

台南市環保局長林淵淙指出，台南市環保局陸續於18處工業區及工業聚落布建大量微感器，總數已達900台，除能進一步提升稽查效益，達到控管大台南地區的空氣品質的效益外，亦能達到嚇阻廠商非法排放的效果。

台南市環保局表示，環保署今年資訊月展出無人機結合感測器邁向3D感測新時代、移動式感測器掌握空污時空變化、水質感測水體汙染、噪音陣列麥克風準確辨識及定位噪音源等成果，更多活動資訊，可至108年資訊月環保署活動宣傳攤位或網站( https://www.epa.gov.tw/Page/BA6C236A4B06EC4D )瀏覽。台南市將持續運用科技新利器進行污染稽查管制，掌握環境資訊、判定污染來源，減低環境污染。