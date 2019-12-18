台南市不動產開發公會捐贈災情勘查車　黃偉哲感謝強化南市救援能量

▲台南市不動產開發公會，捐贈災情勘查車，市長黃偉哲感謝強化台南市救援能量。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

災情勘查車為消防人員水域救生，或防汛期時超前部署、颱風期間海岸警戒及水域防溺勤務上不可或缺之設備，台南市不動產開發商業同業公會發揮大愛，贈送1輛災情勘查車，提供台南市義勇消防總隊救生中隊使用。

捐贈儀式於18日舉行，由公會理事長郭建志代表捐贈，由台南市長黃偉哲，率消防局李明峯局長代表台南市政府受贈，公會榮譽理事長林清華、黃全永、林漢清，公會理事白京建設吳至宏董事長、常務理事大隆建設蔡基隆董事長，以及台南市義消總隊、救生中隊的隊員們，皆出席觀禮，共同分享這份充滿愛的大禮。

市長黃偉哲表示，非常感謝公會的善行義舉，得知消防局義勇消防總隊救生中隊的需要，立即發揮關懷社會與助人為善之精神，捐贈災情勘查車，所謂「工欲善其事，必先利其器」，好的設備可以協助警消人員將災害降到最低，安全提到最高，相信這輛車必能幫助義消們於勘查災害時大幅提升執勤上之成效。

台南市不動產開發商業同業公會郭建志理事長表示，公會非常支持市府及消防局，因了解「災情勘查車」對於消防人員水域救生安全上非常重要，因而決定捐贈，期望能夠提升義消們執行水域救生及防溺勤務時之時效性，更期望藉由此項設備功能之發揮，讓英勇義消們於執行防溺勤務時，能夠搶救更多民眾免於危難之中。

消防局長李明峯會後也提到，非常感謝台南市不動產開發商業同業公會，對於台南市有著非常深厚的情感，一直以來愛心與善行不落人後，關懷社會與熱心公益不餘遺力，發揚博愛互助、服務社會及造福人群之崇高精神。