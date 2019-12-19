台南市議會參加資訊月展覽　呈現多元透明議事資訊

▲台南市議會參加資訊月展覽，郭信良議長人，邀請市民朋友參觀台南市議會形象館。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年資訊月台南區活動，19日起至23日在仁德南紡世貿展覽中心舉辦，台南市議會首度參加，郭信良議長與許又仁、林宜瑾議員邀請市民朋友，每日上午10時到下午6時，歡迎參觀台南市議會形象館，了解第3屆議員1年來為民服務的成果；曾培雅、曾信凱、邱莉莉、沈震東及呂維胤等議員則由服務處代表前來支持。

郭信良議長指出，議會形象館以資訊公開服務活化「議」起來為主題，聚焦在議會及委員會效能，讓大眾知道透過資訊公開服務，任何人都可以即時得知臺南市議會動態，而且能以隨選隨看的方式，在網路上重複觀看議會各項會議實況。此外，也歡迎大家加入議會LINE@帳號或關注議會臉書，增加與議會的互動。

郭信良議長表示，除了議會簡介、議會各項資訊公開服務，市議會特地製作短片，呈現議會這1年來舉辦的各項活動，包括小小台灣燈會在台南、金門經建考察、與日本和歌山市議會簽訂友好交流協定、到日本行銷愛文芒果、與百歲長者歡度重陽等等，讓市民大眾看到一個活潑、友善、具親和力的市議會。

郭信良議長並透露，為了讓參觀的民眾有身歷其境的感受，議會形象館特地複製了議事殿堂，在現場設置議事廳的主席台，佈置成互動留影區，參觀的民眾可以體驗擔任主席敲槌的滋味，歡迎來議會形象館拍照留念。

台南市議會表示，來參觀的民眾還有機會得到小禮物，每日限量200份，分別於上午10時及下午2時各發放100份，來看資訊月展覽的民眾千萬別錯過台南市議會形象館。