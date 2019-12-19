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東北季風水氣再增多！明天全台飄雨　氣象局曝「2地區」防較大雨勢

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▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風影響，周五全台都有飄雨機率，其中宜蘭、東北部地區有較大雨勢。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

東北季風持續影響，氣象局表示，今晚到明天水氣再增多，下雨範圍擴大，全台明天都有飄雨機率，但以東北部最顯著，有較大雨勢發生機率。另外，這波最冷時間點為今晚到周六清晨，西半部、東北部低溫15-17度，沿海空曠地區還可能會更低。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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▲周五北台灣整天濕涼，南台灣陰天偶飄雨。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，今晚開始到明天，在東北季風持續影響下，水氣有再增多趨勢，下雨範圍也更擴大，全台明天都有飄雨機率。雨勢上以宜蘭、東北部地區最明顯，有較大雨勢發生機率，其次為北部，其他地區雲量增多，連中南部平地也有局部短暫雨發生機率。

北部、東北部地區明整天偏涼，高溫為20-24度，中南部為25-28度，至於低溫部分，西半部、東北部低溫約15-17度，空曠地區還可能更低，花東則為18-20度，南北溫差大，南來北往民眾要特別留意。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲東北季風水氣增多，周五雨區擴大。（圖／中央氣象局）

東北季風將持續影響到周六清晨，週六白天後，北部高溫回升，降雨也趨緩，僅剩東北部、基隆北海岸有局部短暫雨，北部多雲，其他地區為多雲到晴。

下一波東北季風很快又增加，周日下半天起影響至下周一，氣象局說，下一波的水氣沒有這波多，北部、東北部再轉有短暫雨天氣，花東有零星短暫雨。不過也因為下波冷空氣水氣較少，若輻射冷卻效應較強，低溫有機會再低一些，沿海空曠地區低溫14度，但都會區、大台北低溫為17度。

此外，要注意的是，東北季風增強期間，沿海風力強勁，台南以北沿海空曠地區會有8-9級強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生可能。氣象局也示警，明天基隆北海岸沿海甚至有突發性大浪（瘋狗浪）發生，前往海邊活動要特別注意安全。

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