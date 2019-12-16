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男棒勇冠兩岸　第3屆海峽兩岸學生棒球聯賽嘉藥封王

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▲嘉南藥理大學在2019年第3海峽兩岸學生棒球聯賽，一路過關斬將，最後榮登得大學乙組冠軍，全校師生同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學在2019年第3海峽兩岸學生棒球聯賽，一路過關斬將，最後榮登得大學乙組冠軍，全校師生同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年第3海峽兩岸學生棒球聯賽總決賽，在歷經4天、5個組別、42支隊伍、逾百場激烈競賽後，日前在深圳落幕，嘉南藥理大學隊氣勢如虹，一路過關斬將，最後以9比1擊退北京師大隊，榮登得大學乙組冠軍，全校師生同感榮耀。

第3海峽兩岸學生棒球聯賽早在今年4月便開始進行預賽等賽程，總决赛則由深圳市政府、海峡兩岸棒球交流合作委員會聯合主辦。經過近一年的資格赛、分站赛，在200多所大中小学進行選拔，最终决定出42支隊伍，共計899人進入總决赛，希望透過球技交流增進棒球學子之間的友誼。

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▲嘉南藥理大學在2019年第3海峽兩岸學生棒球聯賽，一路過關斬將，最後榮登得大學乙組冠軍，全校師生同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥隊在4月北京站預賽中，便先聲奪人，兩場比賽都以強大的火力擊潰對手，8月台中站複賽再以全勝之姿獲得分站第2名，挺進深圳總決賽。12月7日總決賽開始，嘉藥隊勢如破竹，前3戰更是一分未失，尤其第一場比賽就以20比0大勝中大南方隊，10日下午的大學乙組冠亞軍決賽，嘉藥再以9比1擊退北京師大隊，獲得大學乙組冠軍。

▲嘉南藥理大學在2019年第3海峽兩岸學生棒球聯賽，一路過關斬將，最後榮登得大學乙組冠軍，全校師生同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

個人獎部分，嘉藥分別獲得得分王游仁杰，盜壘王傅裕翔，還有最佳教練員康明杉，這是嘉南藥理大學隊第2參加海棒賽，今年首次拿到冠軍獎盃，總教練康明杉說：拿到冠軍很開心，隊員們的發揮非常出色，希望大家可以有更多比賽相互切磋機會，同時增進彼此友誼。

▲嘉南藥理大學在2019年第3海峽兩岸學生棒球聯賽，一路過關斬將，最後榮登得大學乙組冠軍，全校師生同感榮耀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長陳鴻助對棒球隊表現讚譽有加，更謝謝教練團及老師們的辛勞，嘉藥棒球隊一直精益求精，不論是月初舉辦的陳偉殷訓練營，或是兩岸的交流賽事，都是在提供球員增強球技、臨場比賽經驗的機會，而能拿下兩岸賽的冠軍更是為國、為嘉藥爭光，期許棒球隊再接再厲，勇往直前。

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