「產地到餐桌，田園歸鄉樂」　嘉藥舉辦成果發表

▲嘉藥舉辦「產地到餐桌，田園歸鄉樂」成果發表，促進在地農業加值與創新運用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學民生學院11月29日，以「產地到餐桌，田園歸鄉樂」為題，舉辦2019年「永續農業敘事力計畫」成果發表會。

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以「永續農業發展」為題，透過產、官、學三方合作，由教師引領學生融入耕作場域，進入台南歸仁等在地農田實地體驗青農從事農務之甘苦，認識在地特色農產品，再綜合所學進行產品與多媒體設計開發，期能促進在地農業加值與創新運用。

民生學院院長王瑞顯表示，此次產地到餐桌，田園歸鄉樂活動是執行教育部饗食歸鄉與永續農業敘事力培育計畫之成果，結合在地青農、農會、學校師生，進行田園探索，透過人文、歷史及導覽解說，並將創意敘事力融入新創教學課程模式，鼓勵學生發揮創意，以在地農產品開發創意成果，並佐以多媒體記錄說明製作過程，表現「永續農業發展」議題之敘事能力。

成果展現場由餐旅管理系吳世煌、孫靖玲、王明煌等老師及學生運用巧思，以台南歸仁等地青農種植當季在地新鮮農產品，製作出融合傳統與創新的各式風味創意料理，烹調出魯麵羹、秈米散壽司、秈米芝麻燒與酥炸菱角酥、菱角玉子燒…等可口小吃，還有以秈米加工研磨為基底，同時考量在地特色造型的釋迦造型的鳳梨釋迦饅頭、芝麻釋迦饅頭及可愛造型饅頭等創新教學成果，展現絕妙田園創意特色。

歸仁區農會翁淑雲總幹事帶領所屬幹部與多位在地青農也參與本次成果發表會，十分肯定師生發揮專業所學運用教育部計畫，共同關懷在地農業與文化特色，並期望能持續深化在地永續農業發展，打造更美好的田園風貌。

嘉藥副校長廖志祥除了對師生共同的創意讚不絕口外，也表示2019年度嘉藥師生發揮專業所學，關懷在地農業與青農發展，並實地融入6所在地中小學與社區，辦理食安與健康飲食教育推廣活動，都大大落實學校的社會責任，期盼在這樣的努力下，在地社區與學校都能有更佳的連結與發展。

