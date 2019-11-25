大手攜小手幫偏鄉孩子　嘉藥學生會里港溫馨行

▲嘉南藥理大學學生會及議會同學，趁著周末課餘時間，前往屏東縣里港鄉載興國小進行偏鄉關懷活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學學生會及議會同學，趁著周末課餘時間，前往屏東縣里港鄉載興國小進行偏鄉關懷活動，帶給國小的弟弟妹妹們豐富互動遊戲與課程，整天活動中小朋友稚嫩的臉上掛滿了笑容，施比受更有福，嘉藥的學生們也因孩子天真的笑容，內心充滿了富足及溫暖。

載興國小目前只有90多位學生，雖然不在偏遠的山區，但仍面臨人口外移所帶來的學生數減少、隔代教養等狀況，載興國小校長王美玲以營造愛、溫馨、探索性校園，讓每個孩子都能「發現自己、欣賞自己、展現自己」為辦學目標，王校長致詞時，除了感謝嘉藥學生到來外，也指出教育是「生命感動生命、生命影響生命」的歷程，透過大哥哥、大姐姐的陪伴，可以為小朋友提供孩子更多元活動及舞台。

活動發起人嘉藥學生會副長陳廷瑋，本身畢業於載興國小，說起回鄉帶領學弟妹活動的初衷，陳廷瑋指出自己在國小時，曾經有過類似的活動，那時候他就立志要帶領一樣的活動，因為他最明白家鄉的學弟妹們，往往放學以後或假日是孤單的，沒有人可以在他們的成長歷程中多陪伴。

到台南讀大學後，陳廷瑋意識到外面世界的多樣與寬廣，心中要帶活動給家鄉弟弟妹妹的種子發芽了，他希望能透過陪伴與互動，帶給母校學弟妹多一些資訊，接軌更多元的訊息，陳廷瑋說，我很喜歡「取之於社會、用之於社會」這句話，從小得到社會上任何的幫助，長大成人後也要回饋於社會，這才是我們這世代的人們應該去學習的。

嘉藥校長陳鴻助欣慰的表示，樂見學生這樣自發性的活動，不只展現了愛鄉愛土的情操，也顯示大學生對社會脈動的觀察力與關心，陳校長特別讚賞同學在活動中展現的執行力和團隊合作精神，他說如何落實大學社會責任一直是嘉藥努力的方向，而溫馨造訪載興國小就是最好示範，嘉藥的學生就是學校最佳代言人。

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