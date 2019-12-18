Chrome OS更新釋出！鎖定畫面添增音樂控制列、管理App更輕鬆

▲Google chrome OS。（圖／取自9to5Google）

記者王曉敏／綜合報導

Google最新版本的Chrome OS作業系統更新，除了持續升級Chromebook的安全性、快速及直覺易用外，Chrome OS更新也添增了新功能，包括可在鎖定螢幕上控制音樂或Podcasts，也能更輕鬆地管理各個應用程式的隱私設定。

Google一直試圖使Chrome OS能夠為所有人所用，這意味著Chrome OS需擁抱各種應用，不過這也使其整體的體驗變得更加混亂，而Google釋出的更新Chrome OS 79則要解決這個問題。除了宏碁推出的Chromebook Tab 10外，Chromebook普遍有著較大的螢幕，這使其堪稱一款不錯的影音播放器，不過其唯一的問題在於，用戶在使用Chromebook播放音樂時需先解鎖螢幕才能暫停音樂或跳轉曲目，步驟較為繁複。為此，Google在Chrome OS 79取消了該限制。

▲Chrome OS 79在鎖定畫面添增音樂播放控制器。（圖／取自Google Blog）

最新的Chrome OS更新將音樂和Podcasts的控制畫面添加到Chromebook的鎖定螢幕中，使用戶能在設備螢幕鎖定時更輕鬆地控制音訊內容，如快速跳到下一首歌曲或暫停。這項新功能可透過YouTube Music、Spotify、iHeartRadio等數十種其它App及透過Chrome瀏覽器播放的任何媒體一起使用。

此外，Chrome OS更新也使用戶能更輕鬆地管理App設定。更新後，用戶能在「設定」中的「管理我的應用程式」頁面查看及管理Chromebook上不同類型的應用程式設定。其中包括來自Play Store的應用程式、Web應用程式及系統應用程式等。用戶可在此頁面中了解各App的權限，包括是否授權使用麥克風或鏡頭等，並進一步調整。

▲Chrome OS 79更新可在同一畫面中設定各個App。（圖／取自Google Blog）

Google指出，該公司的目標是讓用戶能更好地控制在Chromebook上授予應用程式的隱私權限。在不久的將來尋找更多的應用程序管理改進。

Chrome OS 79還具備許多其它功能，如限制CPU和電池使用及改進「Overview」模式，該模式似乎是為具有螢幕觸控功能的較小螢幕所設計的。

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