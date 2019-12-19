蘋果、Google、亞馬遜三巨頭罕見聯手！　合作打造智慧家居產品通用標準

▲亞馬遜、蘋果、Google、ZigBee將攜手合作推出智慧家居安全的通用標準。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／外電報導

科技產品推陳出新，智慧家居產品為日常生活帶來不少便利，但市面上相關產品百百種，要讓它們彼此串聯其實不容易，為了改善這種情況，亞馬遜、Google和蘋果宣布最新合作關係，共同制定智慧家居安全性的通用標準，讓消費者使用起來更方便。

對於消費者來說，此舉會讓選擇產品變得更加容易。同時，開發者們也能受惠，通用標準的存在，將大幅簡化產品開發過程，同時還能節省開支。

這項合作被稱為「IP的互聯家庭項目」（Project Connected Home over IP），致力於為智慧家居創立一個新的標準，人們在購買產品時，就能知道是否可以與家裡的智慧系統相兼容，將來，智慧家居產品的包裝盒上會印有一個專屬Logo，以便讓消費者分辨此產品是否有「IP的互聯家庭項目」支援。

除了亞馬遜、Google和蘋果，ZigBee聯盟公司也將加入這一項合作，它們的夥伴包括三星SmartThings、施耐德電機、Signify（原名飛利浦照明）、ikea、恩智浦半導體和Resideo等等。

不過目前具體的開發規劃和時程安排，還未公布太多細節，外電報導目標是2020年末發佈規範草案。可以確定的是，科技巨頭願意站出來合作，朝通用化方向發展，對用戶或廠商來說絕對都是好消息。