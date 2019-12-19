Android也有免費簡訊功能了！Google RCS服務在美國展開

▲ Google宣布，將透過其「訊息」應用程式向所有位於美國的Android用戶推出RCS功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Google宣布，將透過其「訊息」應用程式向所有位於美國的Android用戶推出RCS（ Rich Communication Services ，富通訊服務）功能。

CNBC報導，RCS本身並非由Google開發，但Google推出該功能主要是針對蘋果iMessage功能所提出的最新解決方案。與iMessage、WhatsApp、Messanger 、Line等其他即時通訊服務一樣，它能支援「已讀」及「正在輸入文字」顯示，也可以傳送文字、表情符號、圖片、地理位置、影片、聲音等等。不過與其他即時通訊服務不同的是， RCS目前不支援端對端加密。這種加密技術會在發送方與接收方間的所有環節將消息加密，使訊息無法被竊取。

一般來說，使用者Android設備上的「訊息」App發送訊息時大多是簡訊（ SMS，Short Message Service）標準。但有了RCS支援，用戶將不必再如此依賴蜂巢式網路，也就是說，當用戶僅有Wi-Fi連接時仍能發送及接收訊息。Google表示，用戶也可獲得更多聊天功能，包括命名群組、增加群組人員及刪除人員，及查看各個人員是否已看到最新消息等。

蘋果並未支援RCS，而是採用自家的iMessage，iMessage具備更完善的功能，其中便包括端對端加密。報導指出，iMessage被視為果粉繼續堅持使用iPhone的主要原因之一。而RCS功能也無法相容於iMessage，Android用戶透過RCS發送至iPhone的消息將在iMessage上顯示為普通的簡訊。只有發送至同樣支援RCS功能的Android設備上才能使用此新功能。

Google表示，目前該功能正在美國各地推廣，用戶將在接下來的幾周內看到可以啟用該功能的提示。該功能目前已在英國、法國和墨西哥上線，未來也將推廣至全球。

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