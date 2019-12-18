Android版Chrome 79更新爆「App資料消失」災情　Google緊急修復

▲Android版本的Chrome 79更新陸續傳出「刪除」其他App資料的災情。（圖／達志影像）

記者王曉敏／綜合報導

Google上周推出適用於Android的Chrome 79更新，並著重於密碼保護方面的改進及添增重新排序書籤的功能。不過更新釋出後，竟有多位開發者回報Bug，更新後將導致「其他應用程式」的資料遺失重置。

Android版本的Chrome 79更新陸續傳出影響其他App的災情。主要原因在於，目前許多Android App皆採用Chrome WebView將其網頁版的功能包裝成App，但此次更新後，改變了用來站存資料的本機儲存（Localstorage）與WebSQL的位置，卻沒有同時遷移舊的暫存檔資料，使得App無法存取原先的設定及檔案，使得許多用戶誤以為資料遭刪除。

事實上，資料仍存留於檔案系統中，只是更新過後因上述原因使其他有使用其核心功能的Android App找不到原本的資料。就用戶看來，就好像首次下載了該App一樣，而不了解其中原理的用戶則會將此錯誤歸咎於該App的開發人員。

據科技網站《9to5Google》報導，Google已於17日修復了WebView錯誤。根據Google Chrome團隊發布的說明，修復後Chrome 78（及更早版本）中因Chrome 79消失的舊資料「將在App中再次顯示」。

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