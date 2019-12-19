靠「睡」考上醫學院！她曝考試祕訣　落榜女兒照做1年成醫科生

▲小兒科醫師曝考試高分秘訣。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者賴韻如／綜合報導

每一位考生都希望能夠進入自己心目中的理想學校，對於「順利考高分」的關鍵，也是許多人一直存在的疑問。日本一名小兒科醫師近日就公開了自己的考試祕訣，她也讓落榜的女兒「照做」，沒想到1年後真的順利考上夢寐以求的醫學院。

據Yahoo Japan報導，日本小兒科醫生成田奈緒子在《President Family醫學院升學大百科》中，講解了「腦部發展與睡眠之間的關係」，她透露自己當初在報考醫學院時，正是秉持著「早睡早起」的原則，現在輪到自己的女兒佳奈子要報考時，也提醒她一定要記著這個習慣，果然，佳奈子便在落榜一年後順利地考上醫學院。

成田醫師表示，睡眠以及「學習」有著非常密切的關連性，「一整天在課堂中所學習的知識會在睡眠時間，被大腦吸收、組織起來，並將其建立為『記憶』，假如你花了很多時間學習，但沒有足夠的睡眠，那麼這些知識也無法妥善保存。」

▲睡眠很重要。（圖／pixabay）



成田醫師指出，完整的睡眠包括了「非快速動眼期」以及「快速動眼期」，這2個階段都必須經歷過才能算是1個循環，平均一組約為90分鐘，「我們人類一天至少要睡滿4個循環，也就是至少為6個小時以上，這樣才算是完整的睡眠，才能將所有記憶保存下來。」

然而，睡眠還有另一個益處，就是「增加抗壓性」，成田醫生指出，考生在面對考試時都會感到焦慮，大腦中能夠控制這種壓力的就是和情緒有關的「前額葉」，如果沒有充足的睡眠來讓前額葉正常運作，很容易就會感到憂鬱沮喪，進而變得無法思考。

▲成田母女把訣竅再更縮小為「早起」。（圖／翻攝自President Online）



成田母女指出，其實訣竅也在於「早起」，因為突然要一個晚睡的人早睡，可能會造成反效果。佳奈子說，自己高中時期都是維持著每天7小時的睡眠，晚上6點半就會準時上床睡覺，凌晨2、3點起床讀書，直到6點再開始準備吃早餐。佳奈子透露，她曾經在大考前試著讓睡眠時間減少1小時，將時間補去讀書，結果3天後出現精神不濟、沒胃口等現象，最後才發現「睡眠」真的占了很大的關鍵。