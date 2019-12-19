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台灣燈會「璀璨29花燈車燈區」將啟動　首場花燈車遊行同步登場

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▲▼台中市政府為台灣燈會，將舉辦花燈車遊行暖身。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府為台灣燈會，將舉辦花燈車遊行暖身。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

2020台灣燈會即將登場，台中市政府規劃「璀璨29花燈車燈區」，集結29個行政區打造各色花燈車，將舉行2場花燈車遊行，首場將在20日晚間5點舉行，從文心森林公園出發，幫活動暖身，歡迎民眾前往共襄盛舉。

台中市民政局表示，市長盧秀燕與各區區長明晚將親自參與「璀璨29花燈車燈區｣啟動儀式，在點亮29台花燈車後，隨即進行遊行活動。各區花燈車展現每個區公所的精心設計，並搭配各種活動方案吸引民眾前往旅遊，讓民眾從聖誕節、元旦、農曆新年假期，一路玩到元宵節，玩遍整個台中。

民政局長吳世瑋說，29區花燈車陣容橫跨山、海、屯、城，呈現璀璨台中的多元風貌，如南屯搭配吉祥物鯪鯉公仔傳承在地文化；太平結合當地的長安醫院，以「太平長安」為題，以貓頭鷹意象行銷農特產品；大里以「草湖溪自行車步道」上的愛心拱門意象為主視覺，帶出「樂活大里」主題特色；清水以高美溼地的招潮蟹及木棧道突顯世界美景；大安以海域觀光沙雕作品為發想，利用海神故事及鯨魚意象，設計「鯨奇海翁」的趣味造型。其他各區亦結合宗教信仰、歷史建築、農特產品與觀光景點，每一台花燈車都各具特色、風采萬千，適合全家一同前往。

他表示，除了明日文心森林公園首場遊行外，明年1月也將在主展區后里森林及馬場園區燈會開展前舉行第2場遊行，各區將以「辦喜事」心情，共同迎接 2020台灣燈會在台中，希望讓國內外的民眾及遊客透過「璀璨29花燈車燈區」感受台中在地活力與熱情。

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