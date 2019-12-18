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數月積蓄購買「唯一禦寒外套」卻弄丟　警助越南移工尋回好過冬

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▲▼越南移工存數月購買的禦寒外套弄丟，警方協助找回。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲越南移工存數月購買的禦寒外套失而復得，開心的與計程車問將、警員合影。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

才來台灣工作數月的越南籍鄭姓移工，存好幾個月積蓄購買的禦寒外套，日前訪友後卻遺忘在計程車上。他因為只有這一件禦寒外套，只好向警方求助，所幸員警積極熱心協助，幫他找到該輛計程車，順利讓外套物歸原主。讓鄭男大讚警方貼心有效率。

第三警分局勤工派出所12月8日下午突然走進一名越南籍外籍移工，焦急如焚地希望警方協助。鄭姓移工向警方表示，他先前北上跟朋友聚會，今天早上搭車回到烏日住處，才發現自己的禦寒外套竟放在「1台黃色的車上」，忘了拿下來。

鄭男說，他的家鄉比較溫暖，來台灣後發現需要禦寒衣物，便慢慢存錢終於買到一件市價3千元的禦寒外套。這外套也是他冬天唯一一件禦寒外套。如果找不回來，這冬天會很難熬過去。

黃姓警員得知外套對鄭男的重要性，雖然鄭男只能說不流利的中文，黃仍耐心跟他溝通，了解他搭車的行車路線並調閱監視器，終於在1個多小時後找到鄭男當時搭乘的計程車，並連繫上該名司機，請他帶過來派出所。

計程車司機二話不說，立刻開車將外套送到派出所，他表示，發現車上有客人遺留的外套，但因為不知道對方的任何資訊，苦於不知該如何歸還。幸好警察及時打給他，趕快還也能放下心中的石頭。

鄭男外逃失而復得，當場感謝計程車運將將外套送回，也稱讚台灣員警的辦事效率，讓他可以平安度過寒冬。

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