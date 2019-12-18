台中科技人瘋搶　這個推案區含金量最高

圖、文／廣編特輯

由中科、台中精密機械園區、台中工業區組成的黃金科技長廊，吸引近15萬科技菁英移入，過往，中科就業人口購屋首選西屯國安路一帶，隨當地推案飽和加上房價高漲，科技人購屋目光轉向緊鄰精密科學園區的南屯嶺東特區，除15萬科技菁英外，還有嶺東科大、台中科大學生，未來預計有近3萬學生族群，該區成了學生與科技人購屋、租屋的優先選擇，堪稱中台灣含金量最高的區域。

剛性需求助陣 南屯嶺東推案熱絡

▲嶺東科技大學。

盤點2019年度台中最熱門推案區域，南屯嶺東特區絕對數一數二，而這股推案熱潮更將延續到2020年！南屯嶺東特區受惠緊鄰黃金科技長廊、交通動線暢旺，再加上就業人口與學生族群居住剛性需求助陣，近年來，包括富宇建設、麗寶建設、豐邑建設等上市建商均有志一同，搶進南屯嶺東特區推案，其中，又以台中在地品牌建商富宇建設的新案最受注目。

據悉，富宇此次首度跨足南屯嶺東特區推案，雖是主打首購小宅，但規劃絕對超越首購族的期待，更有不少區域推案首見的公共設施，已有富宇品牌粉絲聞訊、未開案就搶先預約。

中科營業額再創新高 帶旺南屯文創矽谷

中科是台灣最年輕的科學園區，成立至今年年高度成長，據中科管理局統計，今年1至10月園區營業額與就業員工數，都雙雙創下歷史新高，預計將帶動2019年營業額超越7600億元目標，2020年更將挑戰8000億元的歷史關卡。

▲台中精密科學園區。

中科繳出的亮眼成績單，帶旺整條黃金科技長廊，其中，南屯嶺東特區地理環境與生活機能最為獨特，擁有從幼稚園到大學的完整學區，加上嶺東商圈供給優質生活機能，吸引眾多年輕家庭到此置產，值得一提的是，中台灣指標打卡熱點「彩虹眷村」也在此區，更吸引文創產業聚集，讓嶺東擁有南屯文創矽谷的美名，遷入人口逐年增長、房價持續加溫。

台中絕版大基地開發 世界最美花園即將現身

放眼台中擁有完整生活機能的購屋區域，超過千坪的土地早已稀缺，更甭提超過2千坪的完整大基地開發，開發商獵地不易，一但取得絕版大基地，無不悉心規劃、運用，在台中各區域積極經營、推案遍地開花的富宇建設，2020年首度進駐南屯嶺東特區推案，土地是自北部建商力麒建設手中購入、2600坪完整大基地開發，儘管購地成本已來到每坪近70萬的高行情，但為讓年輕人都能安心成家，富宇建設細心思考其價值，堅持要讓年輕人「買得起又住得好。」

▲富宇建設即將在嶺東特區推出2～3房產品，堅持要讓年輕人「買得起又住得好。」

也因富宇建設多年來積累的建築成果豐碩，運用打造七期豪宅美學的能量及大師級團隊，規劃南屯嶺東新案，富宇建設指出，該案將是能順應自然環境的優雅建築，與大肚山陵線相呼應，加上豐富休閒公設與繽紛景觀設計，讓新案尚未公開就十分轟動，市場也預期，該案將會是富宇建設2020年度的指標推案。

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