台中捷運延伸案遭退⋯林佳龍要「主動協助地方」加快程序

▲交通部長林佳龍。（圖／記者沈繼昌攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部考量到目前台中烏日文心北屯線南延「彰化段路線」規劃，與台鐵路廊相近客源重疊，因此退回其可行性研究報告，交通部長林佳龍表示，由於地方意見仍有分歧，已指示交通部主動協助地方。另針對「北延大坑段」因審查會較無意見，將加速行政程序。

交通部本月13日召開「台中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線可行性研究報告」第2次審查會議，該計畫分為南北兩段，總長度7.82公里，總經費247.94億元。

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交通部指出，考量目前烏日文心北屯線南延彰化段之路線規劃，與台鐵路廊相近客源重疊，且未與金馬站整合，致民眾轉乘不便，經與會委員討論，捷運建設應結合都市發展、擴大計畫效益，並且與重大交通節點整合銜接，審查會退回可行性報告。

▲台中捷運綠線延伸案被交通部退回，市府覺得有違常理。（圖／台中市政府提供）

林佳龍表示，今（17）日指派由審查會原召集人、交通部政次王國材，主動邀集中市府、彰縣府、彰化市公所，以及鐵道局、台鐵局等單位整合地方意見，提出完善的軌道路網規劃，盡速送審排審。

林佳龍表示，捷運延伸攸關地方發展及中彰生活圈的大眾運輸串聯，盼能加速進行，交通部將主動協助地方整合意見，且由於彰化市區鐵路高架化計畫甫於今年10月通過，台鐵成功至追分雙軌化的工程，也即將於近日內完工，建議將中彰投苗整體交通建設，包括海線雙軌化等相關計畫均納入考量，協助地方提出完善的軌道路網。

針對台中捷運綠線延伸的北延大坑段，交通部表示，因審查會較無意見，因此也將由王國材政次同步研議，在行政程序上設法加速。