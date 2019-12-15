玉井縱火案7遺體完成相驗…死因為燒傷窒息！「1人炭化嚴重」DNA再確認

▲台南地檢署完成玉井大火案7名死者遺體相驗完畢，除高姓死者遺體重採DNA比對外，其餘均經家屬確認無誤領回，死因均為大火導致多處燒傷窒息。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井縱火命案造成7死，曾姓男子涉嫌放火，經檢察管依涉犯放火、殺人等罪嫌聲請羈押獲淮，檢方14日晚上已完成7名死者相驗，其中死者高國禎遺體炭化嚴重難以辨視，檢警將採家屬DNA進一步確認，其他6人死因都為燒傷窒息，交由家屬妥善處理後事。

據了解，台南玉井區道場大火，共造成7人死亡，死者分別為謝振益、吳麗卿、謝翎筠（台中市大里人）一家3人，陳榮華、馬珈薰夫妻（台南市玉井人）及高國禎（雲林虎尾人）。

除高國禎外，檢警14日晚上在台南市立殯儀館，已相驗完謝振益等6人遺體，遺體並運回玉井，由家屬辦理後事，但高國禎遺體炭化嚴重難以辨視，檢警將採家屬DNA進一步確認後，擇期再相驗。

▲縱火犯嫌曾姓男子被台南地院裁准收押禁見、禁止通信。

本案縱火犯嫌曾姓男子（21歲）承認買汽油縱火，檢察官在玉井分局開臨時偵查庭訊問後，認為曾嫌涉犯放火、殺人等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，訊問後當場諭知逮捕，並向台南法院聲請羈押，台南地院15日凌晨裁准收押禁見、禁止通信。

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