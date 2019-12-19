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冬至不只吃湯圓！民俗專家：當天拜月老最靈驗...備5色線牽姻緣

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▲▼湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲冬至這天，習俗上會搓湯圓來祭拜神明和祖先。（圖／CFP）

記者王麗琴／綜合報導

今年的冬至在12月22日，對於這個像徵團圓的傳統節日、也是24節氣之一的這天，民眾習慣要吃湯圓。不過民俗專家表示，冬至除了吃湯圓，更是求姻緣的好時機，未婚男女可以在這天到月老廟拜拜，祈求月下老人賜緣份，而且比平時去拜更為靈驗。

冬至對台灣人來說是個溫暖的節日，由於冬至這天，白天最短、夜晚最長，所以古人將這「陰極之日」視為是迎接陽氣的日子，因此重要性較其他節氣高了一些，有句諺語「冬至大如年」，可見冬至和農曆春節一樣重要。冬至吃湯圓，不僅象徵團圓、圓滿之意，更是代表增添了一歲，而民俗說法吃湯圓不可吃單數，要吃雙數「成雙成對」以求圓滿吉利。

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▲▼冬至，湯圓，元宵。（圖／CFP）

▲小時候每逢冬至，家中長輩總是會說：吃湯一顆湯圓表示長一歲。（圖／CFP）

不過冬至這天不只要吃湯圓，還有一件事情也很靈驗喔。據自由時報訪問民俗專家楊登嵙指出，冬至吃湯圓有團圓之意，「圓」亦為「緣」，所以未婚男女可以利用這天到月老廟祈求緣份。他建議單身男女，去拜月老廟時記得要備妥5色絲線（綠、紅、白、黑、黃色），和（求緣分來到、圓滿）、糖果（甜月老的嘴）、鮮花（與對象盡快開花結果）、紅棗（祈求姻緣早點完成）、桂圓（圓滿順利）等供品。

▲櫻花妹掛保證！萬華「月老神君」揚名海外 日本單身女必到訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼萬華「月老神君」是櫻花妹掛保證，日本單身女必到訪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲櫻花妹掛保證！萬華「月老神君」揚名海外 日本單身女必到訪。（圖／記者黃彥傑攝）

楊登嵙也提醒，向月老祈求時一定要記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日，以及理想對象條件，資料越詳細越好，這樣月老才更容易幫你物色適合的對象。拜完後五色繩纏要記得戴在手腕上，平常帶在身上或放入錢包內，可以增進喜氣，招來緣份。若是覓得了好對象，記得日後要還願，給月老奉上喜餅、喜糖敬謝。

▲情侶，男女，交往，感情，結婚，求婚。（圖／pixabay）

▲專家說，若是覓得了好姻緣，記得要還願。（圖／pixabay）

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