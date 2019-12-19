冬至前吃湯圓　玉井警心中「暖洋洋」

▲台南市井分局分局長楊青垂，與玉井分局志工中隊中隊長徐明鉅，準備湯圓慰勞員警平日辛勞，並期勉來年在各方面更加順遂、更上一層樓。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

冬至有進補吃湯圓的傳統習俗，象徵著闔家團圓、凡事圓滿，讓員警在此佳節享受湯圓美食，雖不能回家與家人同聚，但心中亦能感受到「家庭」的溫馨。

冬至之所以稱為「節」是因為它和清明一樣，是24節氣中少數兼具「節氣」及「節日」性質的日子。它們不只是作為一年中太陽紀曆的24個端點之一，在合乎自然時令的養生原則之外，又發展出祭祀祖先等具有歷史人文意涵的豐富民俗。

欣逢此節氣，玉井分局分局長楊青垂在此特殊日子裡，感念今年分局員警勤勞不懈為分局付出，與玉井分局志工中隊中隊長徐明鉅，特別準備湯圓慰勞員警平日辛勞，並期勉來年在各方面更加順遂、更上一層樓。

玉井分局長楊青垂表示，一般民眾很難體會警察的箇中辛勞，藉由湯圓暖心來感謝員警維護治安及交通的努力，尤其是在年節假日時同仁犧牲與家人團聚時間，只為讓民眾安居樂業，夜夜舒眠，實在辛勞，所有員警全年無休，忍辱負重的貢獻，因為有大家的投入與努力，才可讓分局有更多的力量面對維護治安、改善交通秩序及為民服務等工作挑戰，共同為轄區居民打造「安和樂利」的生活環境。