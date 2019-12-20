盲區奪命瞬間曝！單車婦凌晨趕市場賣湯圓　慘遭聯結車右轉輾斃輪下

▲新莊一輛聯結車視線死角內未注意單車婦人，右轉時將其輾斃輪下。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區20日清晨發生一起死亡車禍，一輛聯結車當時行經中正路紅燈起步右轉中環路，疑似因為轉彎時的內輪差及視覺死角，將同向從斑馬線旁騎乘的單車婦人捲入車底，司機雖緊急煞停，婦人當場仍被右側車輪給輾斃，詳細的肇事原因仍待警方進一步釐清。

據查證，蘇姓聯結車駕駛（23歲）平時以車輛載運蔬果，20日清晨5時許他空車準備回到公司，沿著新莊中正路往三重方向行駛，停等紅燈後要右轉中環路，疑似沒有注意到車輛右前方騎腳踏車的柯姓婦人（65歲），綠燈一亮蘇男隨即右轉，將柯婦連人帶車捲入車底，婦人當場被輾斃。

蘇姓駕駛察覺有異，緊急剎車時已來不及，婦人已被右側車輪輾過直接身亡，警消判斷無須送醫，婦人當時一早從明志路住家騎腳踏車出門，要去豐年市場擺攤賣生湯圓，沒想到卻遭遇死劫；經過酒測，確認蘇男的酒測值為0，且該路段並無限制大型車駕駛，全案將依過失致死罪嫌將他移送偵辦。

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