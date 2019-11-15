Google宣布為全美Android用戶開放RCS　免收費可像iMessage一樣盡情聊

▲Google宣布，即日起將向所有位於美國的Android用戶推出RCS功能。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合外電報導

Android用戶不用再羨慕iOS的iMessage功能了！Google 14日宣布，即日起將向所有位於美國的Android用戶推出RCS（ Rich Communication Services ，富通訊服務）功能。

RCS為簡訊（ SMS，Short Message Service ）的後繼產品，與iMessage、WhatsApp、Messanger 、Line等其他即時通訊服務一樣，它能支援「已讀」及「正在輸入文字」顯示，也可以傳送文字、表情符號、圖片、地理位置、影片、聲音等等。不過與其他即時通訊服務不同的是， RCS目前不支援端對端加密。此外RCS是依附於電話號碼的服務，只要對方電話號碼擁有RCS服務，便會在傳送簡訊時自動開啟。

事實上，Google多年來一直試圖說服電信商加入RCS的行列，但都難有進展，如今Google決定靠自己推出RCS服務。據The Verge報導，要獲得RCS服務，只需要將Android Messages設定為Android手機上的預設簡訊應用程式即可，而大多數的Android手機都已將Android Messages設為預設，不過三星用戶仍需自行至Google Play商店下載應用程式，並將其設為預設。

Google表示，將在未來幾周內為美國用戶啟用RCS功能，並預計將於今年年底部署完成。

▼可透過圖示判斷訊息是否透過RCS傳輸。（圖／截自Google Help）

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