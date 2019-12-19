圖／列民進黨10大踐踏司法事件　韓競辦籲全民下架陳師孟、蔡碧仲「法治草包」

▲韓辦「踐踏司法」議題記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

韓國瑜競選辦公室發言人群包括王淺秋、何庭歡、葉元之、鄭照新19日共同召開記者會，列舉出「十大民進黨踐踏司法事件」，痛批約談法官的監委陳師孟與臉書公開支持蕭美琴的法務部次長蔡碧仲是「法治草包」，呼籲「只有下架蔡英文政府，就是下架蔡碧仲，下架蔡英文，就是下架陳師孟。」

十大民進黨踐踏司法事件包括：「促轉會東廠案」、「陳朝龍賄選違法判決案」、「邱太三關說案」、「法官法修法影響審判獨立」、「中選會染綠事件」、「曲棍球案檢察官遭彈劾」、「石木欽接受不當招待」、「陳明文300萬事件」、「陳師孟約談判馬無罪官員」和「蔡碧仲違法輔選」。

▼韓競辦列「十大民進黨踐踏司法大事紀」。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

葉元之質疑，從促轉會東廠案、陳朝龍賄選違法判決案、邱太三關說案、法官法修法影響審判獨立、中選會染綠事件可以發現，民進黨踐踏司法，蔡英文簡直就是恐嚇司法做她個人打手，他舉例，立委尤美女推出法官法修正案，企圖建立法官評審委員會影響審判獨立；中選會染綠，通通放進民進黨人馬，導致獨立機關行政不中立等等，「蔡英文執政都在放任這種事情！」

鄭照新接著痛批，曲棍球案檢察官遭彈劾，引起法界公憤；石木欽在最高法院庭長與高等法院院長任內接受不當招待卻還能轉任公懲會委員長；陳明文300萬事件；陳師孟約詢判馬無罪官員；以及法物部次長蔡碧仲違法輔選事件都可以看出，「民進黨從不把司法倫理當一回事！」

鄭照新表示，陳明文辯稱分13次提領不需申報，蔡碧仲竟為其開脫，指根據法令分次提領「沒有問題」，「很多人都規避通報」，全無政務官中立自覺，形同越界影響檢察系統辦案。此外，陳師孟約詢判馬無罪官員，直接影響法官的法律見解與心證，公然侵犯司法核心審判事項，根本是恐嚇司法人員。鄭照新痛批，相比秉持專業的司法人員及嚴守中立的行政官員，陳師孟、蔡碧仲一干人等的行為，根本是「法治草包」。

韓辦呼籲全民「捍衛司法獨立，下架法治草包」，如果人民想保護這些秉持專業的司法人員，守護司法獨立，就要下架背後支持他們可以如此囂張的「暗黑勢力」，也就是蔡英文政府，才能守護維護正義的最後一塊淨土。