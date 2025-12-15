彰化縣2地區明將「停水23小時」　影響8.1萬戶

▲彰化縣彰化市及和美鎮16日上午10點起將停水23小時。（示意圖／記者許力方攝）

記者趙蔡州／綜合報導

又有縣市要停水了，台灣自來水公司表示，彰化縣彰化市及和美鎮16日上午10點起至17日上午9點將停水，停水時間預計將達到23小時，影響6.1萬戶居民，彰化市另有2萬戶也會出現水壓降低，呼籲民眾儲水備用。

台水公司表示，為了配合中工處辦理「鳥嘴潭人工湖下游-送水管A-2-1」改接工程，彰化市及和美鎮多處地區16日上午10點起將停水23小時，已規劃40處臨時加水站供民眾使用。

台水公司提醒，居民應提早於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間應關閉抽水機電源慎防火警，待施工完成後，將立刻恢復供水，管線末端及高地區域可能會有延遲。

▲台水公布彰化市及和美鎮的停水區域。（圖／台水官網）

詳細停水地區如下：

彰化市：寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑶、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南里、福安里、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興里。

和美鎮：新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹園、鐵山、柑井里。

詳細降壓地區如下：

彰化市：莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽里。

和美鎮：詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平里。