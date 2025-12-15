冷熱交替10℃以上！苗栗現9.6℃　一張圖看未來一周4波變天

▲入夜之後全台降溫變色。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

入夜後冷吱吱，中央氣象署預報，未來一周第一階段先是因大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，冷熱交替、日夜溫差會非常大，達到至少10度，天氣偏乾冷；17日（周三）起降雨稍增，第二階段變天，北部、東半部水氣增加；第三階段則為中南部漸轉濕，最後第四階段則有另一波冷空氣南下，北台灣再轉涼。

根據氣象署觀測，14日冷氣團報到，各地入夜後降溫明顯，已經針對新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭6縣市發布低溫特報，今天（15日）凌晨0時許苗栗農改站也已出現9.6度。

氣象署預估，今天持續受冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東14至16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會再低個2到3度，尤其北部、宜蘭近山區有10度以下低溫發生的機率，各地清晨明顯偏冷。不過白天起大陸冷氣團減弱，隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫約20度，中南部可來到25度。

未來一周天氣主要分為四個階段。氣象署整理天氣預報指出：

【第一階段】周一、二，乾冷與大溫差。

●周一清晨仍大陸冷氣團影響，周一、二兩天清晨搭配輻射冷卻各地天氣偏冷，但白天氣溫回升，清晨局部地溫有機會在10度以下，白天可以回升到20度以上，冷熱交替，溫差至少10度。

●大多晴到多雲的好天氣，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。





【第二階段】周三、四，北部、東半部水氣增。

●周三東北季風稍增強 ，北部、宜蘭氣溫稍降，新竹以南溫差仍大。

●周四桃園以北及宜蘭較涼，新竹以南早晚涼，仍有日夜溫差。

●迎風面的基隆北海岸、東半部地區、大台北山區及恆春半島偶有飄雨。

【第三階段】周五、六，南方水氣增加，中南部漸轉濕。

東北季風稍減弱但水氣增加。東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中北部的山區和南部地區也有零星飄雨的機會。



【第四階段】周日，另一波冷空氣南下

東北季風再增強 ！北部及宜蘭天氣會轉涼。桃園以北、宜蘭、花蓮地區、恆春半島有局部短暫雨，台東則是有零星飄雨。