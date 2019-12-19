父母賣豪宅躲家暴！　「不看21歲縱火兒一眼」7命靈堂前每天愧疚跪拜

▲據接觸過曾嫌的人普遍看法，曾疑有嚴重反社會人格。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台南玉井「真理家族前輩堂」縱火案造成7死2傷，21歲曾姓嫌犯的父母在事發後非常自責，天天到靈堂下跪道歉。據了解，曾從小就是頭痛人物，還曾對擔任醫生的爸爸家暴10多次，嚇得家人申請保護令、賣掉豪宅搬家，沒想到出獄不但沒悔改，竟還縱火奪走7條人命。

曾男曾住過真理堂，據住戶指出，當時大家對他都很好，也想教化他，矯正其行為卻經常鬧事；他離開之後曾想再來，但因住戶反對而未果，沒想到引起他的不滿，竟做出「恩將仇報」的事，造成多人因而命喪火窟。

據接觸過曾嫌的人普遍看法，曾疑有嚴重反社會人格，且情緒難以控制，變化很大，有自己一套看法，與社會一般普世價值不同。教友們表示，大家對曾很好，但曾卻疑僅因教友們拒他再入住，就不顧數十條人命與往日情誼，無情縱火害命。

▼縱火嫌案發後坐在地上被逮。（圖／記者林悅翻攝）

真理堂的負責人張和平表示，曾男從小行為失序，也曾嗆要對其父母不利，最後被父母斷絕關係，之後要回來，因其他住戶反對而被拒，那時也曾嗆說要來縱火。據悉，曾沒錢就會回家找父母要錢，今年7月也要求警察打電話給父母要錢，最後經家人給一個月生活費。

今年10月22日，曾男在玉井公車站打電話報案，要求警方向父母要錢，見員警到場查處，他嗆聲並企圖搶警槍，被警方壓制依妨害公務送辦。

《聯合報》報導，曾的家境十分富裕，但他要不到錢就動粗，曾毆打父親10多次，嚇得家人申請保護令，並賣掉豪宅搬家，改住大門有管制的大樓。

曾嫌因違反保護令而坐牢，11月底出獄在外租房，每個月和媽媽拿房租加生活費約2.6萬元，犯案前曾回家討2萬元遭拒，一氣之下竟縱火。事發後，擔任醫生的曾父、退休老師曾母雖不看兒子一眼，但非常自責，每天到死者靈堂下跪，尋求家屬的原諒。

▼曾嫌縱火奪走7條人命。（圖／記者林悅翻攝）