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「不准請喪假」罵哭妻！他衝診間教訓…中醫老闆臉歪　網拍手：壞人怕人罵

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▲▼老婆不能請喪假！他中醫老闆…結局爽爆　網：事實證明，主管都怕人罵（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲老婆不能請喪假，被罵哭！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「最好死的不是你的家人！」一名人夫怒訴，家中長輩過世，老婆任職的診所卻不准給請3天喪假，院長更狠酸一句「「老公奶奶過世有必要請假嗎？」無助的老婆當場淚崩。而原PO也不是省油的燈，氣得衝進診所飆罵教訓一頓，結局爽度爆表，網友狂讚「當面譙他就對了，欺善怕惡！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，最親愛的奶奶上天當菩薩了，全家人陪走最後一程，盡最後孝道。豈料，老婆所任職的中醫診所卻不肯她請3天喪假，院長不客氣嗆聲，「妳老公奶奶過世有必要請假嗎？沒找到人代班就不能請！」老婆聞言，當場委屈落淚。

請繼續往下閱讀...

當時正值下班時間，恰巧原PO來診所接老婆回家，卻聽到院長毫無人性的一席話，他理智線秒斷裂，氣的衝入診間裡反擊，「我只有一個奶奶，請3天喪假處理後事，有那麼困難嗎？」

火爆場面一觸即發，院長才趕緊解釋，「我不是這意思」，接著拚命解釋原因。如今，原PO還是一肚子氣，他決定公審並起底老婆血汗工作，「我真的火大到不行，最好死的不是你的家人！註：在新北市的工作，只有25k，週休1.5天。」

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▲▼老婆不能請喪假！他中醫老闆…結局爽爆　網：事實證明，主管都怕人罵（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友拍手叫好！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，大批網友也怒不可遏，火力全開砲轟「請你奶奶來找他！加薪加假一次解決！相信我，這招我用過」、「請個喪假也要靠X，欠爆料欠檢舉」、「應該要錄音的」、「勞保局舉發吧，如果這工作有達一年以上，你已經贏了」、「求診所名XD」、「事實證明，主管都怕人罵」、「台灣老闆總是不會讓人失望」、「嘴X沒藥醫」、「沒有仁心何來仁術，還說是醫生呢」。

慣老闆無所不在，不少苦主也跳出來討拍，「我父親過世，老闆只准2天；還告訴我若我今天是男生，就多給我幾天處理」、「兩年前，帶我長大的奶奶過世，主管連兩天喪假都不給我請，硬要用我的月休，直接違法沒在演的，還五星級飯店，已離職」、「我外婆過世，出殯那天請假，早上出殯，中午就打電話來問能不能回去上班了」、「我之前外婆過世跟主管請假，還被說只是外婆死還好吧」。

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