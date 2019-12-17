富豪帶名錶遭鎖定！歹徒整路緊隨...剛出飯店即被搶劫槍殺慘死

▲英國富豪在五星級飯店外遭槍殺。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴韻如／綜合報導

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Boenos Aires）5星級法埃納藝術酒店（Faena Arts Hotel），在當地時間14日發生一起搶劫殺人案。一對英國籍富豪父子在酒店外遇搶匪搶奪，2人當下抵抗卻遭歹徒槍擊，導致父死子傷。警方事後研判，可能是2人手上所配戴的名錶「太過炫富」，才會被歹徒鎖定。

據《每日郵報》報導，今年50歲的馬修·吉巴德（Matthew Gibbard）與他的28歲繼子總恩（Stefan Zone）於14日入住一晚350英鎊（約新台幣1.4萬元）的五星級「法埃納藝術酒店（Faena Arts Hotel）」，未料卻在上午11點一走出飯店時遭到歹徒槍擊，歹徒隨即搶走兩人身上之財物，吉巴德於送醫後不久便身亡，總恩則是左腿中彈，立即接受治療。

Our heartfelt condolences go out to the family, friends and all those at Tingdene for the loss of Matthew Gibbard at this incredibly sad time. We also wish Matthew’s stepson Stefan a fast recovery. Our thoughts are with you. pic.twitter.com/Ug1FCqr0oV — Omar Park Homes (@omarparkhomes) 2019年12月16日

警方於事後調查發現，歹徒從吉巴德與總恩一離開埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場（Ezeiza Airport）後，便盯上了吉巴德手上的名錶，接著進行一路尾隨、埋伏，最後在酒店外逮到時機，展開槍擊。

報導中指出，警方於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯逮捕了4名阿根廷籍嫌犯，目前仍正在追查當中。警方表示，他們也查獲了多部嫌犯於犯案時所使用的機車，已經移交給專家進行分析。

據外交部數據指出，2018年約有11萬觀光客來阿根廷旅遊，但幾乎都是「無事故」發生的。當局警告，即便如此，觀光客仍要隨時提高警惕，因為通常歹徒都是以外國觀光客為首要偷搶目標。