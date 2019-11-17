大觀音亭暨祀典興濟宮清寒優秀獎學金頒發　86位學生獲獎

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，舉辦清寒優秀子弟獎學金頒獎，共有大專和高中、職86位學生獲獎。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，11月17日上午10時，舉辦2018學年度第2學期清寒優秀子弟獎學金頒獎典禮，共有大專和高中、職86位學生獲獎，學生們多懷感恩之心，感謝神明和十方大眾的支持，可以繼續求學之路。

獎學金業務目前是由大觀音亭暨祀典興濟宮附屬之府城觀興文化藝術基金會主辦，經過評比後，得獎學生分別是公立大專22人、私立大專31人、高中生10人、高職生22人和特殊教育1人，共計86位。

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頒獎儀式由該亭宮常務監事廖光得主持，他勉勵「學生不要管目前的位置在那裡？但必須要清楚未來如何移動。」希望學生知道目前雖然處於弱勢，但因此更要知道如何設法往自己的目標前進，走出困境開創自己的美好人生。

中山醫學大學林培雅教授為基金會理事，出席典禮建議學生堅定求學之路，學生雖然來自弱勢家庭，若能堅持勤奮學習，日後將有更多機會，而且獲得獎學金是一項榮譽，未來有機會和能力時，要記得之前受人點滴之恩回饋社會。

得獎學生表示，從高中起領取亭宮之獎學金至大三，受惠良多，亭宮的協助讓其減輕生活壓力繼續求學。也有同學感恩神明和十方大眾的協助，將會努力向前保持好成績。

▲大觀音亭暨祀典興濟宮清寒優秀獎學金獲獎學生合影。（圖／記者林悅翻攝）

基金會表示，清寒獎學金每年舉辦2次，在學期開學前請留意本亭宮的臉書等訊息，請把握機會申請。期望能給予清寒優秀學生補助，減輕負擔，讓其安心學習。