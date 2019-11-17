亞太區唯一得主！　中山大學物理博士生獲世界級IEE獎學金得主





▲國立中山大學物理系博士生林志陽（右）於全球菁英學子中脫穎而出，榮獲美國電子電機工程師學會電子元件學會（IEEE）博士生獎學金，為今年亞太地區唯一得獎者。左為指導教授張鼎張。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

中山大學物理系博士生林志陽於全球菁英學子中脫穎而出，榮獲美國電子電機工程師學會電子元件學會（IEEE）博士生獎學金，為今年亞太地區唯一得獎者。

IEEE博士生獎學金自2001年起，每年僅提供美洲、歐洲及亞太地區各一個名額，台灣至今僅有3人獲獎。其中1名獲獎者為台大電機博士生，另2人則皆為中山物理系講座教授張鼎張實驗室的博士班學生，不僅打破全世界同實驗室獲此殊榮的紀錄，也讓中山大學成為全國獲獎人數最多的大學。

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今年除了中山大學，另兩名獲獎者分別來自美國史丹佛大學、及瑞士蘇黎世聯邦理工學院。林志陽表示，已獲邀於12月至美國舊金山國際電子元件會議（International Electron Devices Meeting, IEDM）受獎，屆時他將獲頒美金5000元（折合台幣約15萬元）獎學金。

林志陽提到，父親經商，曾一度生意慘澹，為了減輕家中負擔，他從大學開始就不跟家人拿錢，靠著當家教賺取自己與妹妹的生活費，「最高紀錄曾在同一時間接了9個家教和3個學校助教。」當時為兼顧生活與課業，凌晨四點就得騎車前往家教地點。從大三暑假開始，林志陽進入物理系講座教授張鼎張的實驗室，投入專題研究，大四時便以第一作者身分撰寫論文，登上全球電子元件領域最好的期刊「IEEE Electron Devices Letter」，並以優異的成績逕讀博士班，繼續在張鼎張講座教授的實驗室研究。

▲國立中山大學物理系博士生林志陽（右）於全球菁英學子中脫穎而出，榮獲美國電子電機工程師學會電子元件學會（IEEE）博士生獎學金，為今年亞太地區唯一得獎者。左為指導教授張鼎張。（圖／中山大學提供）



林志陽強調，能獲得此獎學金最大的關鍵點是靠張鼎張指導、及與實驗室同學彼此的腦力激盪，「非常佩服老師的研究態度和教學熱忱！」他說，張鼎張擅用比喻，經常舉實例解說看似天書的算式，將公式圖像化，讓許多艱澀的公式因而變得有意義。「每年寒暑假與假日老師都沒放假，都會到學校幫實驗室學生上課，每天上課時間有時甚至超過10小時。」

因受恩師身教影響，林志陽也經常留在學校苦讀研究。他在就讀博士班4年期間，以第一作者身分發表6篇論文，皆獲刊國際期刊，另以共同作者身分發表20篇論文與5項專利、同時執行多項產學合作研究，學術質量驚人，優異的表現也獲頒今年台灣半導體協會TSIA 半導體獎。

「拿到國際獎學金只是一個認可和起點，接下來我得更努力做研究，才能貢獻社會。」林志陽說，自己從小的夢想就是成為能貢獻所長、回饋社會的人，以自己的一份力讓台灣成為先進科技開發國家、使人類生活變得更便利。今年，林志陽除了獲得IEEE博士生獎學金，也獲得科技部千里馬計畫補助前往密西根大學訪問研究，更獲選為台積電研發替代役，預計於明年畢業後直接前往台積電就職，於高科技產業的最前線進行技術開發，希望讓父母不必再到處奔波工作、可以享享清福。

陳柏勳與林志陽分別於2017年與2019年獲得博士生組獎項，實驗室學生簡于傑也於2018年獲得碩士生組獎項，連續3年榮獲IEEE獎學金，打破全球同一實驗室獲此獎項紀錄。



