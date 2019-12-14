　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

無人機空投非洲豬瘟病毒！大陸「炒豬團」棄屍詐養豬戶賤賣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 豬,非洲豬瘟。（圖／路透）

▲大陸非洲豬瘟未平息，又傳出有「炒豬團」蓄意擴散疫情。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情仍未平復，豬價大幅上漲。在官方一面加強疫情防控，一面積極穩定豬肉供應的同時，竟有商人組成「炒豬團」，偷運生豬、買通查緝人員、偽造手續證明、散播疫情謠言，甚至無人機空投、丟棄豬屍等方式對別人飼養的豬群傳播非洲豬瘟病毒，欺騙豬農用低價出售生豬。

新華社旗下期刊《半月談》調查發現，一些不法商人結成炒豬團，瞄準生豬價差大且省際間難以監管的地區，採用各種非法手段跨省偷運生豬，暗地交易，牟取暴利，這些偷運的生豬因未經嚴格檢疫，可能攜帶非洲豬瘟病毒，加大疫情擴散。

▼受疫情影響，大陸豬價明顯上漲。

▲▼豬，豬肉，非洲豬瘟。（圖／路透社）

業內人士透露，在省際交界地帶，隨著周邊地區生豬價格上漲，本地生豬價格窪地優勢凸顯，從而被炒豬團盯上，一天最多從當地調出生豬超過4000頭，「每頭平均毛利潤在1000元左右（約4300元新台幣）。每車按照運送100頭計算，可獲利10萬多元（約43萬元新台幣）。」

報導提到，為了防範偷運，省際間高速路口的查緝力度加大很多，但不法商人也有對策，開始在手續、檢疫證明上造假，還買通查緝人員。湖北省利川市劍南鎮某養殖戶豬群3月發生疫情，疫源追蹤顯示，動物經紀人非法調運生豬、官方獸醫違規出證、公職人員監管不力是造成疫情的主因。

▲豬隻們在東莞屠房外的貨車上,非洲豬瘟。（圖／路透社）

散播疫情謠言，低價收購生豬，也是炒豬團暴利炒豬的常用手段，最駭人的是，竟然還有故意傳播疫情的情況，報導指出，在一些地方，炒豬團先向養殖場、養殖戶的豬群邊丟棄死豬，或是投放帶非洲豬瘟病毒的餌料，然後製造、散佈發生疫情的消息，大幅壓低價格買豬，進行炒豬。

一些村民就說，豬販子經常在村內散佈當地暴發非洲豬瘟的謠言，刺激養豬農民，部分人被謠言誆騙，擔憂發生疫情損失更大，於是忍痛出售生豬。一名養殖企業負責人指出，非洲豬瘟疫情出現以來，集團分公司曾發現有無人機在生豬養殖區投放不明物品，檢疫後發現該物品含有非洲豬瘟病毒。

報導最後也引用業內人士建議指出，在省際公路沿線，應增派工作人員，加大力度打擊違規調運，提高處罰力度，適時公佈一批違法名單；在市場終端，強化對上市豬肉的病毒檢測，防堵有疫情的豬肉；在集中飼養生豬區域，加強宣傳和檢查力度，增加對生豬屠宰場飛行檢查的頻率，確保有疫情的豬肉難以在市場上流通。

▲東莞的工作人員把豬拖到屠房,非洲豬瘟。（圖／路透社）

ET快訊
羽球年終賽／戴資穎連下8分直落二奧原希望！甜蜜復仇殺進冠軍戰
小資男月擠1萬「定期定額」買股票　20年後…資產飆1143萬
50秒攻堅畫面曝光！警破門連開3槍　直接拖出炸彈客
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平18日赴澳門慶回歸20年　可能宣布「金融中心」轉型政策

無人機空投非洲豬瘟病毒！大陸「炒豬團」棄屍詐養豬戶賤賣

港片取景地「中國冰室」年底熄燈拆除　老闆：政府保育都廢話

華聞快遞／大陸商務部：1-11月吸收外資年增率增長6%

港警6個月領「反送中加班費」36.8億！1.1萬人每月多領5.4萬元薪水

中美達成「第一階段經貿協議」！中國深夜開40mins記者會回應「關鍵問題」

遭網友羞辱「常作惡夢」　《紐時》訪劉強東性侵受害者：想過自殺

劉強東涉性侵豪氣賠4千萬　網揭奶茶妹超慘真相：離婚只能拿5塊

總瀏覽量10億！陸網紅拍農村片全球爆紅…從《水滸傳》到李子柒　看中國人的「文化自信」

OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

陶晶瑩食物中毒內幕　自爆：就是我枕邊人下的毒

搶拍超高耶誕樹、賞魔幻燈光秀 8大主題燈區玩翻高雄追光季！

佛心公司發3億尾牙獎金人人有份 最高一次拿800萬「員工感動落淚」

「遠航是雙子座，容易心軟需要溫暖」　盤點張綱維記者會10大金句

習近平18日赴澳門慶回歸20年　可能宣布「金融中心」轉型政策

無人機空投非洲豬瘟病毒！大陸「炒豬團」棄屍詐養豬戶賤賣

港片取景地「中國冰室」年底熄燈拆除　老闆：政府保育都廢話

華聞快遞／大陸商務部：1-11月吸收外資年增率增長6%

港警6個月領「反送中加班費」36.8億！1.1萬人每月多領5.4萬元薪水

中美達成「第一階段經貿協議」！中國深夜開40mins記者會回應「關鍵問題」

遭網友羞辱「常作惡夢」　《紐時》訪劉強東性侵受害者：想過自殺

劉強東涉性侵豪氣賠4千萬　網揭奶茶妹超慘真相：離婚只能拿5塊

總瀏覽量10億！陸網紅拍農村片全球爆紅…從《水滸傳》到李子柒　看中國人的「文化自信」

OL報復劈腿前男友！酒吧發洩「揪多人一夜情」　醒悟想結婚卻慘得愛滋

小熊與報銷終結者續小聯盟約　訂近乎不可能的激勵條款

被包裝療癒了～南韓高CP值《熊熊遇見你》美妝　熊掌腮紅刷必收

1111萬外國客創新高！蔡英文嗆韓國瑜：觀光不可交給只出一張嘴的人

看不到遠航能力！張董心情差公司就失控⋯林佳龍坦言「復飛困難」

閃靈樂團12／21凱道開唱　林昶佐：無規劃響應罷韓遊行

習近平18日赴澳門慶回歸20年　可能宣布「金融中心」轉型政策

圍捕「撒旦之母炸彈客」引不滿！警開百槍　還被民眾酸：阿文沒死早跑了

高中鋁聯／新北激烈內戰　穀保險勝鶯歌連4屆闖冠軍戰

中職／傳接兄弟總教練　丘昌榮：尚未收到徵詢

玉井縱火7死／火場焦黑「受損嚴重」　南檢：現仍無法相驗遺體

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

劉強東願賠4千萬　奶茶妹離婚只能拿5塊

OL報復前男友狂一夜情　慘得愛滋

中國國新辦說明與美國經貿磋商新進展！

陸網紅拍農村片全球爆紅　看中國人的「文化自信」

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

女記者寫錯15球員姓名！被搜出「雪白長腿」照

劉強東性侵受害者：曾想過自殺

戴「吃雞」頭盔跌倒　7歲男孩「嘴唇肉被削掉」噴血

中美協議文本好不好「企業、市場說了算」

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

25歲男跳樓砸中祖孫…3人慘亡　判決結果出爐

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

擔心「45萬治療費」病父醫院逃走...輕生離世

更多熱門

相關新聞

石門白沙灣驚見浪犬叼人臉大生豬皮

石門白沙灣驚見浪犬叼人臉大生豬皮

新北市政府動保處上個月接獲通報，海巡署麟山鼻安檢所附近發現1隻流浪狗叼著一片「人臉大的生豬皮」，由於哨所附近無養豬戶又靠近海邊，疑海漂豬屍體出沒，動保處不敢大意，立即送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，所幸結果為非洲豬瘟陰性，讓防疫人員鬆一口氣。

印尼爆非洲豬瘟！帶豬肉製品入境罰20萬

印尼爆非洲豬瘟！帶豬肉製品入境罰20萬

防堵非洲豬瘟！蘇貞昌：境外電商若再犯應斷絕與台通聯

防堵非洲豬瘟！蘇貞昌：境外電商若再犯應斷絕與台通聯

彰化大城海域　5天發現8隻病死豬

彰化大城海域　5天發現8隻病死豬

彰化大城再現2死豬、19隻死雞鵝

彰化大城再現2死豬、19隻死雞鵝

關鍵字：

炒豬團非洲豬瘟非洲豬瘟病毒

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

32G莉亞衰被認成莉婭：我比較美而且很自愛

謝和弦狂嗆Keanna「再爆粗口」！下場卻GG

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

Gary老婆「正面近照」曝光！

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

最冷已過　專家：到明年1月都不會太冷

韓瑞希累喊想死「突遭女朋友壓地勒脖」

潤娥罕見遭噤聲　聯訪8mins尷尬結束

時速20！熱褲妹怒「幹嘛跟著我」下秒糗炸

180cm暖男才16歲就被星探挖掘14次！

5樓宅「23冷氣整齊坐」網一看2字邪笑

快訊／國民黨部炸彈客投降

阿嬤右臉挖出55年「1元硬幣大」老黑頭

更多

最夯影音

更多
陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙

陳意涵堅持「把一份泡麵分兩碗」　老公摔抽屜走人：莫名其妙
謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

謝和弦認愛莉婭...深夜曬牽手照！　「刺青手緊握」還送新iPhone

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

不爽騎士占內線！狂叭嗆禁行機車 他神打臉汽車駕駛：桃園已取消

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

小萌喵桌上「爽饋麻將」睡大覺 網友萌翻：輸錢也不會生氣XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面