無人機空投非洲豬瘟病毒！大陸「炒豬團」棄屍詐養豬戶賤賣

▲大陸非洲豬瘟未平息，又傳出有「炒豬團」蓄意擴散疫情。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情仍未平復，豬價大幅上漲。在官方一面加強疫情防控，一面積極穩定豬肉供應的同時，竟有商人組成「炒豬團」，偷運生豬、買通查緝人員、偽造手續證明、散播疫情謠言，甚至無人機空投、丟棄豬屍等方式對別人飼養的豬群傳播非洲豬瘟病毒，欺騙豬農用低價出售生豬。

新華社旗下期刊《半月談》調查發現，一些不法商人結成炒豬團，瞄準生豬價差大且省際間難以監管的地區，採用各種非法手段跨省偷運生豬，暗地交易，牟取暴利，這些偷運的生豬因未經嚴格檢疫，可能攜帶非洲豬瘟病毒，加大疫情擴散。

▼受疫情影響，大陸豬價明顯上漲。



業內人士透露，在省際交界地帶，隨著周邊地區生豬價格上漲，本地生豬價格窪地優勢凸顯，從而被炒豬團盯上，一天最多從當地調出生豬超過4000頭，「每頭平均毛利潤在1000元左右（約4300元新台幣）。每車按照運送100頭計算，可獲利10萬多元（約43萬元新台幣）。」

報導提到，為了防範偷運，省際間高速路口的查緝力度加大很多，但不法商人也有對策，開始在手續、檢疫證明上造假，還買通查緝人員。湖北省利川市劍南鎮某養殖戶豬群3月發生疫情，疫源追蹤顯示，動物經紀人非法調運生豬、官方獸醫違規出證、公職人員監管不力是造成疫情的主因。

散播疫情謠言，低價收購生豬，也是炒豬團暴利炒豬的常用手段，最駭人的是，竟然還有故意傳播疫情的情況，報導指出，在一些地方，炒豬團先向養殖場、養殖戶的豬群邊丟棄死豬，或是投放帶非洲豬瘟病毒的餌料，然後製造、散佈發生疫情的消息，大幅壓低價格買豬，進行炒豬。

一些村民就說，豬販子經常在村內散佈當地暴發非洲豬瘟的謠言，刺激養豬農民，部分人被謠言誆騙，擔憂發生疫情損失更大，於是忍痛出售生豬。一名養殖企業負責人指出，非洲豬瘟疫情出現以來，集團分公司曾發現有無人機在生豬養殖區投放不明物品，檢疫後發現該物品含有非洲豬瘟病毒。

報導最後也引用業內人士建議指出，在省際公路沿線，應增派工作人員，加大力度打擊違規調運，提高處罰力度，適時公佈一批違法名單；在市場終端，強化對上市豬肉的病毒檢測，防堵有疫情的豬肉；在集中飼養生豬區域，加強宣傳和檢查力度，增加對生豬屠宰場飛行檢查的頻率，確保有疫情的豬肉難以在市場上流通。