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新竹市立委「同學對決」變三角督　地方人士揭密：勝選關鍵在她

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▲新竹市立委三角督　人人有機會各個沒把握！勝選關鍵竟在她。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲地方人士直言，高鈺婷的竄起，足以影響新竹市立委選情。（合成圖／翻攝鄭正鈐、鄭宏輝、高鈺婷臉書）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市立委是單一選區，目前共有6人參選，不過決戰日剩不到1個月，選情漸趨白熱化，民進黨、國民黨2位候選人鄭宏輝、鄭正鈐是同學，也是同僚，更是同時轉戰2020立委大選對手，只是原本是藍綠PK對決，在高顏質、素人工程師高鈺婷投入選戰後，席捲竹科人的目光，讓新竹市立委選戰陷入膠著，導致新竹市選區形成「三角督」，個個有信心，人人沒把握。

▲新竹市立委三角督　人人有機會各個沒把握！勝選關鍵竟在她。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭正鈐。

1969年出生的鄭宏輝與鄭正鈴2人是新竹高中的同班同學，鄭宏輝從1998年擔任新竹市議員至今約20年，鄭正鈐則從2002年擔任市議員從政，一路上2人從同學變成競爭對手，人生的工作版圖多次重疊。2018年2人也分別接受國民黨與民進黨徵召，轉換跑道投身新竹市立委選舉。

▲新竹市立委三角督　人人有機會各個沒把握！勝選關鍵竟在她。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭宏輝。

新竹市立委原本被外界預期為「雙鄭之戰」，但第三方勢力時代力量高鈺婷打著「十年工研院工程師」、「素人參政」、「媽媽」等身分成功喚起新竹市民的注意力，高鈺婷從0起步，在短短幾個月之間，竟在網路獲得許多竹科人的認同，實力已不容小覷。

▲新竹市立委三角督　人人有機會各個沒把握！勝選關鍵竟在她。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高鈺婷。

高鈺婷年輕且專業的選舉團隊，在「反送中」、「吳敦義失言」、「韓國瑜失聯」等時事議題中，緊抓住展現自己的機會，搭配臉書的強勢攻擊和吸睛美照，成功的在空戰中抓住竹科人的眼球，11月9日時代力量在新竹舉行的募款餐會，席開百桌，桌桌爆滿，可謂盛況空前，相較於4年前的50桌募款餐會，時代力量在新竹地區的實力完全不容小看。熟知地方選情的人士表示，目前鄭正鈐與鄭宏輝的民調非常接近，差距不過2%，因此高鈺婷的得票可能影響藍綠勝負。

地方人士表示，時代力量與民進黨有部分政治理念相同，尤其在反送中、民主自由、台灣主權等議題上，鄭宏輝與高鈺婷幾乎都槍口一致，鄭宏輝與高鈺婷的票源是重疊，也讓藍營頗為得意。。

以新竹市長選舉為例，林智堅在2014年以市議員之姿轉戰市長跑道時，對上當時的在任市長許明財僅險勝1014票，贏的實在相當意外。林智堅上任後積極推動各項建設，讓新竹人非常有感，2018年林智堅競選連任市長竟然以107,612高票囊括全新竹市的49.57%得票率，壓倒性的勝利竟然出現在泛藍的新竹市，對於「建設」>「藍綠」的新竹市民來說，2020新竹市立委大選，人人有機會、各個沒把握。

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