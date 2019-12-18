亞洲首例！台大從6企業撤資4.32億元　管中閔承諾撤「高汙染產業」投資





▲台大學生會指出，校方歷經三年的倡議與溝通，確定將於明年底前撤除校務基金中高達22％、4.32億元投資於高汙染、高碳排產業的資金。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

台灣大學學生會在臉書上發文指出，歷經三年的倡議與溝通後，台大確定撤除校務基金中高達22％、4.32億元投資於高污染、高碳排產業的資金，正式成為亞洲第一間成功撤資的大學 ，除了高度肯定校方此次的決定，同時也呼籲，做出公開說明，好讓國際看見台大決心。

台大日前針對校務基金撤資，向學生會承諾，台大校務基金將於明年底前完成高污染高碳排產業撤資，且未來不再投資於相關產業；查證後確定台大校務基金並未投資於化石燃料產業，未來也不再有任何投資；建立校務基金的投資準則，近期會以公司CSR（企業社會責任）之表現為投資參考依據，中期將納入PRI（責任投資）、ESG（環境、社會與公司治理）之原則。

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學生會指出，自2017年起，台大學生會永續部與 台大氣候行動社 National Taiwan University Climate Action Club 即展開校務基金對於「高汙染、高碳排」產業的撤資倡議。同年，在台大學生會所舉辦的「校長，給問嗎？」活動中，校長管中閔以校長候選人的身分表態，未來若就任校長，將撤除校務基金在上述產業的投資。

▲台大承諾撤「高汙染產業」投資 。（圖／台大學生會提供）

學生會進一步說明，撤資所涉及的層面，不單單只是經濟與環境面，亦牽涉世代正義與全球的區域正義。台大的撤資行動，除了對使用化石燃料、及造成環境污染與高碳排之行為形成壓力，並呼應氣候變遷危機之外，亦期望能促使更多社會大眾意識到，不當的資金運用可能促成環境與氣候變遷問題的惡化，而大家其實都能作出改變。

歷經三年的倡議與溝通後，台大確定撤除校務基金中高達22％、4.32億元投資於高污染、高碳排產業的資金，正式成為「亞洲第一間成功撤資的大學」。學生會高度肯定校方此次的決定。

最後，也呼籲校方，應主動於台大公開網站公告本次撤資的承諾。發揮台大高度的社會影響力，帶動更多社會的討論與作為，也得以讓國際社群看到台大（台灣）在面對氣候變遷危機的改變與努力。未來投資原則的建立過程，應朝向公開透明、師生共同參與的方向努力，以使台大師生能有表達意見、檢核監督的空間，確保投資原則能兼估環境、氣候風險及其他多元面向。

