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倒退30年前搞威權！台大學生會控校方打壓不給選舉人名冊

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▲▼台大學生會抗議校方打壓學生自治選舉。（圖／記者許展溢攝）

▲台大學生會抗議校方打壓學生自治選舉。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

台灣大學學生會今（16日）一早在學校大門口舉行記者會怒指，學生會選舉委員會要辦選舉，學校卻拒絕提供選舉人名冊，且名冊只需要在學學生姓名、學號與學院別，沒有其他更多個資，砲轟校長管中閔整天喊大學自治，現在卻讓學生自治無法進行，學校各單位更是互踢皮球，根本是像倒退30年的威權校園。

台灣大學學生會長凃峻清說，根據大學法第32條第2項，「大學應輔導學生成立由全校學生選舉產生之學生會及其他相關自治組織，以增進學生在校學習效果及自治能力。」明列於大學法中，輔導學生會選舉，是學校進行教學與教育行政的目的，此目的並無違反個資的疑慮，東華大學學生會的選舉也是以選舉人名冊的方式進行。

請繼續往下閱讀...

▲▼台大學生會抗議校方打壓學生自治選舉。（圖／記者許展溢攝）

▲凃峻清怒批學校互踢皮球。（圖／記者許展溢攝）

凃峻清接著表示，台大校方，學生會的輔導單位，學務處課外活動組主任，卻三番兩次拒絕提供，台大校內不同單位互相踢皮球，沒一個單位願意負起責任作出決定，最後還稱大學法明定「輔導成立選舉產生之學生組織」，不屬於執行法定義務。

凃峻清指出，台大學生會長選舉其實4年前改成電子驗證方式，但因為狀況多，如台大網路系統無法承受其流量，導致多次系統癱瘓，造成選舉停擺、甚至是選舉無效，因此台大學生代表大會已修法將選舉的形式規範在「名冊身分驗證、紙本選票投票」的方式，作為唯一的投票方法。台大校方在選委會確保保密切結程序並規範彌封流程之下，如仍不提供選舉名冊，就是阻礙選舉。

▲▼台大學生會抗議校方打壓學生自治選舉。（圖／記者許展溢攝）

▲▼范雲說台大退回30年前阻撓學生會進行學生自治。（圖／記者許展溢攝）

▲▼台大學生會抗議校方打壓學生自治選舉。（圖／記者許展溢攝）

台大學生會也說，這件事已提過多次，甚至退讓只提供「學號」就好，但學校完全沒有溝通誠意，直到今天學校知道要開記者會才發文稱「請求解釋的公文已完備，將在週一送出」。副會長林謙不滿痛批，學生拿國家納稅人的錢，卻沒有站在學生角度思考，怒問管中閔難到大學自主就是不在乎學生？台大社會系副教授、台大學生會前會長范雲今到場聲援學生說，大學自治是共同相信精神的重要元素，但非常遺憾台大退回30年前，阻撓學生會進行學生自治，並說這種狀況就像中選會要辦選舉需要名冊，但國家拒絕給予。

台大回應，學生會要求校方提供全校學生名冊，包含學生姓名、學號與學院別等，以供學生代表選舉之用，因有違反個資法第15條與第16條之虞，故本校將輔導學生會以無違法疑慮的方式進行選舉，以衡平個資法與大學法的相關規定，兼顧輔導學生自治組織選舉與保護學生個資之責。

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