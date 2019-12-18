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嘉縣山海線立委選舉「明文規定」成指標　贏多少票是拚立院龍頭關鍵

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▲▼立委參選人陳明文推長照關懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 打破明文規定成為嘉義縣山海選區指標。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2020選戰進入最後倒數，第10屆區域立法委員選舉18日展開號次抽籤。稍早嘉義縣兩選區號次順序也隨之出爐，共10位立委候選人投入選戰。第一選區包含尋求連任的蔡易餘共4人，而第二選區連同連任的陳明文在內共有6位，由於地方民眾多以大小立委來區分陳明文及蔡易餘，因此，此次選舉勝敗就是能否打破明文規定。

▲▼ 立委參選人蔡易餘登記參選。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲立委參選人蔡易餘。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委號次抽籤，嘉義縣第一選區（海區）號次依序如下，1號 黃俊雄（喜樂島聯盟）、2號 王啟澧（國民黨）、3號 黃奕瑄（統促黨）、4號 蔡易餘（民進黨），當中由現任議員王啟澧及立委蔡易餘最有出線可能，兩位都是政二代，水上，朴子及太保等三大票倉預計將左右次此海區選情。

▲▼ 王啟澧許能通 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 國民黨立委參選人王啟澧 。（圖／記者翁伊森翻攝）

民進黨蔡易餘現年38歲，7年前以不到千票之差輸給時任國民黨立委翁重鈞，4年後捲土重來大贏對手林江釧萬餘票，挾現任優勢更有執政黨資源相挺，台大法律系畢業的他卻不因高學歷而自豪，總是微笑對人，行程跑好跑滿，握緊每個選民的手，雖歷經與楊蕙如出遊風波，但對於選情仍保持樂觀不敢大意。

國民黨王啟澧曾任水上鄉長又是兩屆縣議員，地方人脈豐沛，同樣頂著高學歷畢業，是黃派前國代王東一兒子，加以此次有前立委翁重鈞力挺，藍營企圖以拉攏「明文規定」反綠人士來突圍蔡易餘，加以朴子市長吳品叡更餘去年打破朴子綠營地盤之姿，此次選舉不可小覷。

嘉義縣第二選區有6位參選人，現任立委陳明文絲毫不敢鬆懈，大小場合都事必躬親，加以蔡英文總統近一個月內多次造訪嘉義為陳加持，不難看出陳陣營的謹慎與緊張，但第二選區內鄉鎮多以民進黨為現任首長，山區農會組織更是明顯挺陳，去年縣長初選代理人之爭意見分歧的前縣長張花冠、議長張明達也被收編，以張花冠及張明達的人氣對陳明文實為加分，更可說是如虎添翼。也由於陳明文是否連任，牽動著各鄉鎮甚至縣府的資源爭取，相信此次過關並非難事，觀看重點應該是能贏幾票，畢竟陳未來將挑戰立院龍頭寶座。

▲▼ 王啟澧許能通 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 國民黨嘉義縣第二選區立委參選人許能通扮演關鍵角色，牽制住無黨籍林國慶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

然而主要對手無黨籍林國慶則扛著打破明文規定招牌，吸收反陳人士，但畢竟與國民黨的整合並未完全，參選後一直被國民黨本籍參選人許能通牽制住，對於國民黨本身支持者而言，品牌忠誠度似乎也出現問號，抑或挺藍民眾因許能通未受黨中央青睞轉而不投票或投綠營，山區選情較為明朗化。

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