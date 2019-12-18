基隆市立委抽籤號次出爐！1號蔡適應、2號宋瑋莉、3號張耿輝、4號楊石城

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆立委選舉號次抽籤18日在基隆市選委會登場，4名候選人全都到期，在兼任選委會主委的副市長林永發主持下依序抽籤，最後結果出爐由尋求連任的民進黨立委蔡適應抽到1號，接著依序為2號宋瑋莉、3號張耿輝、4號楊石城。

▲基隆市立委選舉號次抽籤結果出爐。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆市立委選舉無黨籍參選人張耿輝抽中3號。（圖／記者郭世賢攝）

▲國會政黨聯盟參選人楊石城抽中4號後隨即拿出預備好的「柿柿如意」布條，高喊凍蒜。（圖／記者郭世賢攝）

第一個上台抽籤的是無黨籍參選人張耿輝，他抽出3號後比出OK手勢，支持著士氣高昂大喊，「改變基隆，票投耿輝，基隆起飛」；接著，國會政黨聯盟楊石城抽中4號，競選團隊隨即拿出預備好的「柿柿如意」布條，以4為諧音高喊凍蒜。

▲國民黨立委宋瑋莉開心抽中與總統候選人韓國瑜相同的2號。（圖／記者郭世賢攝）

▲民進黨參選人蔡適應抽籤時熱情高喊「第1名立委抽1號」。（圖／記者郭世賢攝）

抽籤順序排行第3的國民黨立委宋瑋莉上台後，抽中與總統候選人韓國瑜相同的2號相當開心，她立馬喊出「2020選2號」口號，為黨團及自己加油打氣。最後上台抽籤的是此次尋求連任的民進黨立委蔡適應，因為前3位候選皆已抽籤完畢，他無疑就是1號，所以助選團隊在他抽籤時不斷熱情高喊「第1名立委抽1號」，抽出1號後他也笑得 合不攏嘴。

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