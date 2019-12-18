花蓮區域立委泛藍分裂　黃啟嘉轉發文章諷「某候選人有在案在身」

▲現任花蓮區立委蕭美琴抽中2號籤。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 蕭美琴）

記者林緯平／綜合報導

隨著明年的1月11日大選步入倒數階段，各個候選人也開始積極拉票，為自己拉抬聲勢。18日上午，花蓮區立委選舉進行候選人號次抽籤，結果依序為1號蕭嘉豪、2號蕭美琴、3號黃啟嘉、4號許願神、5號曹純明、6號傅崑萁。

今日稍早花蓮縣選委會進行第10屆立法委員選舉候選人號次抽籤，其中民進黨籍現任花蓮區立委蕭美琴抽中2號，而她在得知候選號碼後，也馬上展開車隊掃街通知選民，並喊出「2020台灣要贏，花蓮要贏」。

▲花蓮區立委候選人傅崐萁抽中6號（圖／翻攝自Facebook／傅崐萁）

這次國民黨在花蓮選區碰上「泛藍分裂」的問題，由國民黨提名的黃啟嘉抽中3號，而無黨籍的前花蓮縣長傅崐萁則是抽中6號，對此傅崐萁更是透過臉書全程轉播抽籤過程，並在得知候選號碼後，與妻子、現任花蓮縣長徐榛蔚手牽手一起高喊「六六大順」的口號。

稍早黃啟嘉透過臉書轉發「中國國民黨~花蓮縣黨部~」的一則貼文，裡頭提到「花蓮某位候選人背負二年多的案子，如果萬一當選後，花蓮人很可能又要面臨立委補選，對花蓮是很大耗損。可以確定的是，黃啟嘉當選，花蓮不用補選」。

▲國民黨提名花蓮區立委候選人黃啟嘉。（圖／翻攝自臉書）



除了上述三位候選人外，這次抽中1號的蕭嘉豪屬於民生公益黨，4號許願神為無黨籍、5號曹純明則是中華統一促進黨推派出的候選人。