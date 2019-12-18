音浪太強大！基隆跨年卡司曝光　林右昌背電吉他嗨唱

▲基隆跨年主題為「音浪太強大！基隆嗨跨年」。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者張乃文／基隆報導

2019尾聲各縣市開始如火如荼籌備跨年活動，基隆市政府力邀金曲獎、金音獎樂團參與。基隆市長林右昌在跨年活動的記者會上，也和樂團四分衛同台唱一小段基隆跨年主題曲「水手」，31日當晚林右昌會陪同現場觀眾一起合唱改編過的搖滾版本，迎接2020的到來。

林右昌在記者會中宣布，基隆跨年晚會主題為「音浪太強大！基隆嗨跨年」，將在31日晚上7點45分於西三倉庫旁的廣場展開，當晚的表演卡司邀請號許多獨立樂團，包括鏽鉚釘、血肉果汁機、隨性、美秀集團、旺福及四分衛等。林右昌表示，基隆自2014起把跨年活動變成全台灣獨立樂團展現才華的音樂盛會，已經連續第五年，邀全台灣獨立樂團參與跨年，也成為獨立樂迷心中指標性的跨年活動。

記者會現場，四分衛演唱重新編曲歌手鄭智化的《水手》，林右昌更同台合唱了一小段。他認為，「水手」是一首慷慨激昂、大器而正向勵志歌曲，副歌的歌詞充分呼應基隆不斷求新求變，努力打造城市勇氣與希望。而四分衛主唱阿山還為林右昌背上象徵搖滾精神的電吉他，邀請民眾跨年到基隆，感受基隆的熱情。

另外，林右昌透露自己會在跨年當天和全體演出人員，陪同現場觀眾一起合唱搖滾版本的《水手》，在樂團賣力演出之時，也會有跨年煙火和基隆港的船隻鳴笛，熱血迎接2020。

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