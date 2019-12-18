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陸首艘國產航空母艦入列　環時：中國人「真心希望和平」

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▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）。

▲大陸首艘國產航母「山東艦」入列。（圖／央視）

記者馬叔安／綜合報導

大陸首艘國產航空母艦「山東艦」17日正式交付海軍，《環球時報》為此表示，中國將如何使用自己的軍事力量，這是世界的關注，也是中國的思考，「中國的『雙航母』即使在亞洲已處在高水平線上，但它離世界一流水平還差的很遠」，「中國人真心希望和平。」

《環球時報》17日晚間發表社評指出，隨著「山東艦」的服役，中國處在國防力量隨著現代化推進快速上升、同時又與世界一流武裝力量存在不小差距的時期，「這樣的時期看來要持續很久」，中國發展航母這樣的裝備不是用來對付周邊的。

社評強調，中國無論在核力量、海空軍力量以及盟友和海外基地體系上都完全無法與美國相比，「我們根本沒有可能對美發起傳統意義上的挑戰」，看遍了大國崛起的歷史故事，「我們愈發清楚中國除了與外部世界友好相處，通過擴大合作在無數雙贏和共贏中實現自身利益的最大積累，事實上我們別無選擇。」

▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）。

▲大陸首艘國產航母「山東艦」入列　大陸國家主席習近平親自授旗、登艦。（圖／央視）

社評指出，「我們知道自己有了更多和平發展的資本和可能性」，中國大陸是實行防禦性國防政策的國家，「增加一艘國產航母讓中國的防禦變得更加牢固，它不會被用來支持一些外人通過想象安在中國頭上的對世界的遠征。」

解放軍首艘自主研發航空母艦002號航母，17日下午在海南三亞正式交付海軍，經由軍委會批准002號命名為「山東艦」舷號17號。大陸軍事專家指出，「山東艦」作戰能力將大幅提升，未來055大型驅逐艦或加入航母編隊。

►解放軍自主研發航母「山東艦」正式服役　陸媒曝光命名規則

►大陸首艘國產航母「山東艦」入列　習近平親自授旗、登艦

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