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1243億乘以2艘！英國新世代航母「威爾斯親王號」正式服役　排水6.5萬噸

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▲▼航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／翻攝自英國海軍官網）

▲航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／翻攝自英國海軍官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國皇家海軍斥資31億英鎊（約新台幣1243.9億元）打造「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales），10日在樸茨茅斯（Portsmouth）盛大舉行揭航典禮，並在威爾斯親王本人及妻子康沃爾公爵夫人的見證上，正式服役。英國在歷經3年的新舊航母空窗期後，已經迎來第2艘新世代航空母艦。

綜合BBC、新聞網站《註冊紀錄冊》（The Register）報導，「威爾斯親王號」航空母艦的高度，超過倫敦知名景點、高51.59公尺的納爾遜紀念柱（Nelson's Column），飛行甲板有3個足球場大，且採「雙艦島」設計。船艦能夠容納40架直升機、近1600名人員，正式服役後至少有700名船員在船上進行任務。

▲▼查爾斯王子及妻子康沃爾公爵夫人，見證「威爾斯親王號」航母正式服役。（圖／路透）

▲▼查爾斯王子及妻子康沃爾公爵夫人，見證「威爾斯親王號」航母正式服役。（圖／路透／英國海軍官網）

▲▼航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）。（圖／翻攝自英國海軍官網）

查爾斯王子之妻、威爾斯親王號的贊助人康沃爾公爵夫人，向典禮現場3000人演講時說道，「這是我們歷史悠久的海軍，進入一個令人期待的新世紀的開始。」這艘新世代航空母艦，已經是英國歷史上第8艘乘載「威爾斯親王」名號的海軍軍艦。排水6.5萬噸的「威爾斯親王號」，月初時和2017年正式服役的「伊莉莎白女王號」團聚，當時「女王號」才剛從美國離開，搭載了最新的F35B閃電戰鬥機。

▲▼伊麗莎白女王號航空母艦抵達樸茨茅斯。（圖／路透社）

▲▼「伊麗莎白女王號」航空母艦日前搭載了F35B閃電戰鬥機，從美國返抵樸茨茅斯。（圖／路透社）

▲▼伊麗莎白女王號航空母艦抵達樸茨茅斯。（圖／路透社）

艦長都為280公尺（919英呎），造價同樣31億英鎊的「親王號」與「女王號」，為英國海軍有史以來，最大最先進的船艦，將會在未來50年成為海軍的中流砥柱。媒體上週在港口拍下2艘航空母艦的同框照，景象非常壯觀，但其實要讓2艘航母並排停泊有相當難度，它們先前是經過樸茨茅斯造船廠的重大升級作業，才新增了這項能力。

►1號航母才剛漏水　2號艦「威爾斯親王號」航母今天下水

►3年「尷尬期」總算終結！　英國新一代航母下月初服役

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