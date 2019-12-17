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解放軍自主研發航母「山東艦」正式服役　陸媒曝光命名規則

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▲▼ 大陸首艘國產航母「山東艦」交付　習近平親自登艦授旗。（圖／翻攝微博）

▲ 大陸首艘國產航母「山東艦」正式服役。（圖／翻攝微博）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍首艘自主研發航空母艦002號航母，17日下午在海南三亞正式交付海軍，經由軍委會批准002號命名為「山東艦」舷號17號。大陸軍事專家指出，「山東艦」作戰能力將大幅提升，未來055大型驅逐艦或加入航母編隊。

根據陸媒《人民網》報導，大陸軍事專家李杰說明命名的規律，世界各國的規律不一樣，例如，美國航母主要是以人物，如總統或者議員來命名，俄羅斯航母也是以人物或者是具有傳統意義的名字來命名，大陸的航母則是根據省份來命名，大陸的第一艘航母遼寧艦，以及今天入列的山東艦，都是依照這個規則。

有大陸網友認為，命名為山東艦是否跟母港的所在地有關，李杰表示，中國航母的第一個母港在山東省，因此不排除航母命名和母港以及駐地有一定關系。

▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲李杰認為「山東艦」的命名可能跟母港有關。（圖／翻攝澎湃新聞）

李杰分析，從航母的艦橋設計，也就是俗稱的「艦島」來看，山東艦比遼寧艦的艦橋更緊湊、小巧，飛行甲板和機庫也經過重新設計，比遼寧艦的面積和體積更大，因此，山東艦停放飛機的數量比遼寧艦有所增加，每波次艦載機的出動頻率也會提高。

李杰分析山東艦航母戰鬥群的配置，隨著解放軍艦艇型號和數量的增加，包括055大型驅逐艦、052系列艦以及核動力攻擊潛艦、新型綜合補給艦等，未來都有可能相繼加入航母編隊中，因此，解放軍大中型航母編隊的護航艦艇種類、型號，都會有所增加。

李杰強調，航母編隊既要保證航母本身及其艦載機的作戰功能，同時，它周圍的護航艦艇還要形成對空、對海反潛一體化的多層防護能力。所以，航母編隊中各種護航艦艇數量、種類會根據未來執行任務的需求以及不同的海域特點、水文氣象等情況進行配置和調整。

▲▼大陸首艘國產航母「山東艦」。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲「山東艦」要形成實際作戰能力，還需要一段時間。（圖／翻攝澎湃新聞）

山東艦已經正式服役，但是距離形成實際作戰能力，還需要多長時間呢？李杰認為，航母形成戰鬥力，需要各方面條件的配合，比如艦載機的訓練，相較於一般戰機，難度更大大。此外，航母編隊中，各型艦艇要經過長期的配合，形成有默契，有戰鬥力的團體，才能真正完成各項任務需要，因此，山東艦還需一段時日，才能形成作戰能力。

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