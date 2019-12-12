印度「艦載版」輕型戰機光輝號帶4枚飛彈　將從航母首飛

▲光輝戰機降落測試。（影／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

印度艦載版「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）已整裝待發，經過多次測試，並通過搭載飛彈的考驗，終於要從航母「超日王」號（INS Vikramaditya）上首飛。

根據外媒報導，印度國防研究發展組織（Defense Research and Development Organization，DRDO）指出，光輝號很快就會進行首飛，目前還在花時間準備額外的安全設施。

雖然沒有給出確切日期，但DRDO和航空發展局（Aeronautical Development Agency, ADA）在2018年就有信心讓光輝在今年從航母上起飛。

艦載版「光輝」11月裝載2枚超視距飛彈及2枚近戰空對空飛彈，從果阿邦（Goa）達波林（Dabolim）一處海軍岸基測試設施（Shore Based Test Facility，SBTF）起飛，讓研發成果又跨出了一步。

▼光輝首飛指日可待。（圖／翻攝自twitter）