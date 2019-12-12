　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

印度「艦載版」輕型戰機光輝號帶4枚飛彈　將從航母首飛

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲光輝戰機降落測試。（影／翻攝自youtube）

實習記者崔子柔／綜合報導

印度艦載版「光輝」輕型戰機（Tejas LCA）已整裝待發，經過多次測試，並通過搭載飛彈的考驗，終於要從航母「超日王」號（INS Vikramaditya）上首飛。

根據外媒報導，印度國防研究發展組織（Defense Research and Development Organization，DRDO）指出，光輝號很快就會進行首飛，目前還在花時間準備額外的安全設施。

雖然沒有給出確切日期，但DRDO和航空發展局（Aeronautical Development Agency, ADA）在2018年就有信心讓光輝在今年從航母上起飛。

艦載版「光輝」11月裝載2枚超視距飛彈及2枚近戰空對空飛彈，從果阿邦（Goa）達波林（Dabolim）一處海軍岸基測試設施（Shore Based Test Facility，SBTF）起飛，讓研發成果又跨出了一步。

▼光輝首飛指日可待。（圖／翻攝自twitter）

ET快訊
快訊／張綱維明日要出面！　律師證實了
壞壞能撐多久？醫痛揭「3條件中1個」＝你早洩了　30%台男都
高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍…妻一旁圍觀：不知丈夫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

印度「艦載版」輕型戰機光輝號帶4枚飛彈　將從航母首飛

俄羅斯唯一航母「庫茲涅佐夫號」維修起火3傷1失蹤　濃煙猛竄畫面曝光

智利C-130運輸機失聯「海面漂可疑殘骸」　機上38人生還機會渺茫

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

希澈戴口罩緊跟潤娥…保鑣以為是粉絲擋下！　他瞪眼手摸胸「超Q發言」笑翻惹ＸＤ

韓國瑜隨扈「特勤吳彥祖」身分曝　180cm未婚！網：無限期支持保鑣

6歲嗯哼「比心告白」霍思燕　「妳永遠是我心裡的小公主！」媽媽淚崩

7歲童患自閉「失去笑容」惹心疼 迪士尼公主暖心陪...他秒露燦笑

外國人興奮體驗台灣媽祖遶境　9天熱血騎鐵馬環島近920KM

俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

印度「艦載版」輕型戰機光輝號帶4枚飛彈　將從航母首飛

俄羅斯唯一航母「庫茲涅佐夫號」維修起火3傷1失蹤　濃煙猛竄畫面曝光

智利C-130運輸機失聯「海面漂可疑殘骸」　機上38人生還機會渺茫

新北林家花園夜間浪漫點燈！光雕投影、時空隧道啟動

俄羅斯最衰航母…去年船塢沉沒「甲板被砸穿」　停泊維修又失火

自律神經失調、蕁麻疹發作！　陳海茵宣布暫離20年主播台：也該休息了

一世代哈利拒答超模前女友「尷尬問題」！　接受懲罰秒吃「鱈魚精子+昆蟲」　

最美的國會議員華麗回歸！《輔佐官2》申敏兒一身純白正裝，女神氣質爆發

「民進黨媒體壟斷太嚴重」　于美人：幾乎不成比例的報導

加拿大神級部落客讚台灣：帶著家的味道，彷彿能包容所有的人

張善政談賭＋歧視單身女性　黨政人士：「H病毒」在韓國瑜團隊蔓延？

張善政歧視女性掀眾怒　蔡英文發文10萬網友暴動：高度、氣度完勝

殺人告白！「我殺了你媽」彰化男最後留言給兒　1個月後他陳屍台南…妻失蹤

軍武熱門新聞

「艦載版」輕型戰機光輝號將從航母首飛

英國新航母「威爾斯親王號」正式服役

洪慈庸：我是立院1985　處理300件軍中糾紛

俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」起火3傷

美低成本無人機XQ-58A試飛成功

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

台海危機美國15分敲定2航母護台

改良版殲-10　性能堪比美俄一線戰鬥機

印尼特種部隊咬蛇飲血　迎美國防長

孟加拉軍購中國研發VT-5坦克

鯊魚尾隨「遼寧艦」！專家揭背後殘忍原因

美國想抽身阿富汗：沒那麼容易

絕密「黑三角」現蹤美軍基地

父殉職43年　女兒：祖國叫中華民國

更多熱門

相關新聞

俄唯一現役航母著火　6人傷重

俄唯一現役航母著火　6人傷重

俄羅斯唯一一艘現役航母在維修時起火，造成10人受傷，6人傷重。「俄羅斯衛星網」周四(12日)報導，俄羅斯緊急情況部稱，該國的「庫茲涅佐夫海軍上將號」航空母艦，在摩爾曼斯克進行維修時不慎起火。初步資料顯示，火警發生在第一個能源艙裡，起火面積約為120平方公尺。

俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」起火3傷

俄羅斯航母「庫茲涅佐夫號」起火3傷

印度通過公民法案掀示威　阿薩姆宵禁

印度通過公民法案掀示威　阿薩姆宵禁

女大生慘死　性侵犯上訴：空污害我減壽

女大生慘死　性侵犯上訴：空污害我減壽

智利軍機失聯　海面漂可疑殘骸

智利軍機失聯　海面漂可疑殘骸

關鍵字：

印度國際軍武光輝號航母

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／廈門地鐵呂厝站附近路面崩塌！多車陷入畫面曝光

快訊／信義區驚傳輕生事件！警到場傻：太巧

遠航無停飛千人失業　空姐IG崩潰

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

溫柔男副駕命喪阿里山！女友見屍崩潰：帶我走

高中妹墜河！29歲CEO下水救人成浮屍

高以翔猝逝畫面外洩！癱倒花台腳彎曲

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

馬汀「經典8孔靴」特賣！千元有找讓鞋迷暴動了

快訊／張綱維要出面！律師證實：總公司開記者會

「如何向12星座男撒嬌」唐綺陽：水瓶心情好都買單

17歲爆紅！內衣女神墾丁春吶「觀音坐蓮」愛情片外洩

韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬卻「愛上自家空姐」

謝和弦證實婚變：永遠單身

更多

最夯影音

更多
寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊

寶寶早產夭折！拚2年再次懷孕　喜訊瞞親友4個月全嗨翻：啊啊
孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

孕妻等產檢沒位坐...久站腫痛險跌 暖夫盤腿彎腰成「人椅」當她依靠

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」　年後離婚，認愛直播主...讚三大優點

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

遠航無預警停業！副總鞠躬哽咽...張綱維遺書爆遭詐虧9億：以死謝罪

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

陳玉珍返金門...鄉親獻花喊「加油」　仍頭痛就醫：不得已還要住院

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面