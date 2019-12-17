年度10大影響力好書《蔡康永的情商課》　同時榮登暢銷榜首

▲金石堂揭曉2019年度風雲人物以及10大影響力好書。（圖／金石堂提供）

記者洪菱鞠／台北報導

金石堂今（12/17）舉行年度風雲人物暨10大影響力好書頒獎典禮，《蔡康永的情商課》不僅奪下暢銷榜首，蔡康永同時也榮登年度最暢銷作家寶座；作家吳明益、新銳作家大師兄、八旗文化總編輯富察延賀，則分別拿下「作家風雲人物」、「星勢力作家」及「出版風雲人物」；時報出版社連續4年蟬聯業績貢獻TOP1。

邁入第35屆的金石堂2019年10大影響力好書，得獎名單有《蔡康永的情商課》、《這一生，你想留下什麼》、《莫斯科紳士》、《我不想說對不起》、《成為這樣的我》、《被壓榨的一代》、《離開時，以我喜歡的樣子》、《林肯在中陰》、《人魚紀》、《教學力》，此次獲獎書籍題材多元，其中3本為文學類書籍，2本與親子教養議題有關，知性類書籍如財經企管、心理勵志以及社會歷史等類別占比也增加。

值得一提的是，《蔡康永的情商課》在今年可以說是最賣座，蔡康永凝聚30年來在演藝圈摸索出的門道，在書中和讀者分享如何勇敢「做自己」和「愛自己」，活出高情商人生，由於切合現代人的心理需求，不僅成為熱銷書籍，奪得金石堂年度暢銷書排行榜首，同樣也是博客來年度暢銷書TOP1。

除了《蔡康永的情商課》，綜觀金石堂今年暢銷書榜單，療癒美食家娜塔以《一日三餐減醣料理》拿下第2名之外，另一本新作《代謝力UP減醣好好》也擠進TOP12；《你的善良必須有點鋒芒》已連續3年入榜前5名，今年位居第3名。另外，Youtuber鍾明軒的《我決定我是誰》進榜年度暢銷TOP11，人氣團媽人愛柴《愛上氣炸鍋100天》登上生活風格類銷售TOP1；財經企管類銷售TOP1《有錢人和你想的不一樣》，也是天天都有人買的書之一。

針對2019出版情報年度觀察，金石堂指出現今社會關心的幾個議題，面對假新聞、假議題，不再選擇沉默，勇於追求正義的社會；直面人性弱點，大家都想高情商，帶動自我覺醒內心喊話的書籍相繼出版；因應新課綱上路，STEAM新素養成為教育的主流，也帶動親子童書出版多樣性。

年度風雲人物方面，吳明益跨足學術、生態關懷以及文學創作等多領域，他的散文與小說深受讀者喜愛，作品被翻譯成十多國版本，近年屢獲多項國際文學獎肯定，去年更以台灣第一人的身份入圍布克國際獎。長年來不僅關注文學家很少關注的科學領域，同時引領讀者用不同視野，對生態環境有更深刻觀察與反思，在今年獲頒「作家風雲人物」。

拿下「出版風雲人物」的富察延賀，擁有對議題的高敏感度，運用外部視野詮釋內部問題的深厚見解，開拓讀者對歷史人文的浩瀚領域，不做流行暢銷書，在相對不景氣的出版市場中，逆勢開創一塊屬於自己獨特定位的藍海市場。「星勢力作家」大師兄，以接體員大小事系列文在華文創作市場中大放光芒，擅長從簡單的文字中，傳達不簡單的人生寓意，是近期實力與人氣兼具的新銳作家。