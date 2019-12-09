《天橋上的魔術師》2020推出圖像版！阮光民、小莊、吳明益首度合作

▲魔幻小說《天橋上的魔術師》2020將推出圖像版！阮光民、小莊、吳明益首度合作。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

暢銷作家吳明益的經典魔幻小說 《天橋上的魔術師》不但將由公視翻拍為影集，如今更與國內知名漫畫家阮光民、小莊合作，推出圖像版！2種風格迥異、各擅勝場的畫風，加上2位造型不同的魔術師，8個用畫作詮釋的故事，即將在2020年1月由新經典文化發行。

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▲2種風格迥異、各擅勝場的畫風，畫出2位造型不同的魔術師。（圖／新經典文化提供）

《天橋上的魔術師》以80年代中華商場為時空背景，內容以一名魔術師為主，穿插於10個互涉的短篇小說、9個孩子的成長故事，目前已有日本，法國，韓國等外語譯本出版，魔幻寫實的懷舊魅力受到各界讀者喜愛。

在2015年的譯動國界論壇上，阮光民與吳明益首次合作，將《天橋上的魔術師》其中一篇〈石獅子會記得哪些事？〉以漫畫形式「轉譯」為新的閱讀介面，成品令人驚豔，也開啟了這系列成書計畫。

之後漫畫家小莊加入，兩人聯手以一本中翻加一本西翻的圖像作品，重新詮釋《天橋上的魔術師》裡的8篇故事，終於在2020年1月，《天橋上的魔術師圖像版》將與大家見面。

▲《天橋上的魔術師》圖像版！此為阮光民繪製。（圖／新經典文化提供）

阮光民近來以創作《用九柑仔店》受到矚目，他過去也曾獲得第8屆金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」，畫風清新乾淨，筆尖幽默和感性兼備，擅長描繪屬於台灣社會的獨特溫馨故事，富含濃厚的人文關懷與細膩的家族、親子、人性糾葛等微妙情愫，而台灣道地的草根式風土人情。

▲《天橋上的魔術師》圖像版〈九十九樓〉，小莊繪製。（圖／新經典文化提供）



小莊本名莊永新，復興商工美工科畢業，也是台灣知名廣告導演，執導作品超過500部，斜槓漫畫家，2014年曾獲金漫獎「青年漫畫獎」與「年度漫畫大獎」雙料得主，漫畫作品有《廣告人手記》、《窗》、《80年代事件簿1、2》，《老爸練習曲》等。