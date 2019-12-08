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金石堂30天連收2家！30年天母老店：封存溫度及記憶　僅剩35間

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▲▼金石堂30天連收2家！30年天母老店：封存溫度及記憶　全台僅剩35間。（圖／翻攝金石堂天母店臉書）

▲金石堂天母店宣布熄燈。（圖／翻攝金石堂天母店臉書）

網搜小組／鄒鎮宇報導

金石堂北新店日前剛宣布營業到12月25日，天母店7日無預警在臉輸PO出公告指出，只營業到2020年1月8日，「感謝有您，成為我們美好的曾經」，讓30年老店就此落幕。據悉，金石堂全盛時期有100間分店，現在僅剩35家。

金石堂天母店7日在臉書粉專PO文表示，因租約到期，將於2020年1月8日結束營樣，「相至陪伴多年，謝謝您與我們共同演繹人與書的美好相遇。用感恩的心，完整封存這段時間與空間的溫度及記憶」，「感謝有你，成為我們美好的曾經」。

請繼續往下閱讀...

「哇！又一間要收了」，網友們看完紛紛驚嘆可惜。金石堂北新店11月才宣布熄燈，不到30天天母店也跟著喊收，由於金石堂全盛時期有102間分店，但2001年開始逐漸收店，目前僅剩35家。

▲▼金石堂30天連收2家！30年天母老店：封存溫度及記憶　全台僅剩35間。（圖／翻攝金石堂天母店臉書）

▲金石堂是台灣第2大的連鎖書店。（圖／翻攝金石堂天母店臉書）

淡江大學中文系助理教授楊宗翰曾PO文，感嘆電子書的進步由於當初竹簡便為紙張，是非常正常的事，但書賣得不好跟書店一間間關閉，需要思考的問題是「閱讀力下降」。

金石堂書店創立於1982年，是台灣第一間同時經營網路、實體的圖書通路，除了網路書店之外，曾在台灣開設100間分店、加拿大2間，是台灣目前第2大的連鎖書店。

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