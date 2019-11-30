金石堂北新店要關了！全盛百家現剩35家…學者曝隱憂：閱讀力下降

▲金石堂北新店將營業至12月25日。（圖／楊宗翰提供）



記者許展溢／台北報導

金石堂書店又要收一家！淡江大學中文系助理教授楊宗翰今（30日）在臉書上表示，金石堂北新店貼出公告，將營業到12月25日。曾任中華民國圖書發行協進會秘書長的他向《ETtoday新聞雲》表示，感慨很深，對比2001年全盛時曾有102家店，現在卻只剩35家。

楊宗翰說自己就住在北新店附近，看到要關掉很感慨。他接著指出，現在有許多電子書，就像當年竹簡變紙張，紙張變電子書一樣，都很正常，但要去思考的是，書賣的好不好和書店一間間的關，根本問題是「閱讀力下降」。

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▲金石堂全盛時期有102家。（圖／楊宗翰提供）



楊宗翰表示，自己在教學現場，現在還是有很多學生對出版有興趣，想修相關課程，對未來抱著許多可能性，以目前出版業來看，從上游圖書、雜誌等出版社，中游發行經銷商，再到下游書店，從業人員其實高達數十萬，並不是外界想的很少，只是書店一間間關，會讓整個世代困惑，已經是夕陽產業了？

▲▼ 楊宗翰認為，書店關不關已不是罕事，問題點其實是「閱讀風氣」。（圖／楊宗翰提供）



楊宗翰說，看到一家家書店關了，教育部、文化部要去正視的是「閱讀風氣」，要想辦法去提倡閱讀，因為這和書是紙本還是電子都沒關係，若今天沒有閱讀行為，就算是電子等不同工具都沒用，也勢必一直降低閱讀需求，最後衝擊整個大環境。